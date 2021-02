Ermal Meta Un Milione di cose da dirti Sanremo 2021

Ermal Meta torna al Festival per la sesta volta e per la prima volta si presenta con una ballad. Il brano con cui Ermal è in gara a Sanremo 2021 è Un Milione di Cose da dirti che si contraddistingue proprio per la sua semplicità e per frasi che descrivono l’amore con quella delicatezza di chi lo conosce e sa come prendersene cura.

“Volevo andare a Sanremo con un pezzo con un BPM più basso.”

Il pezzo sanremese, che arriva dopo No Satisfaction, anticipa l’album Tribù Urbana, in uscita il 12 marzo.

VIDEOINTERVISTA A ERMAL META

Abbiamo incontrato virtualmente Ermal Meta per una videointervista.

