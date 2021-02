Elena Faggi, 19 anni di Forlì, dopo aver vinto Area Sanremo Tim, prenderà parte al Festival di Sanremo 2021 con il brano Che Ne So (distribuzione Artist First).

Il pezzo, che la cantautrice ha scritto nella parte testuale e nella melodia, è stato, invece, arrangiato dal fratello Francesco che sarà sul palco con lei suonando il pianoforte.

Elena Faggi al Festival sarà diretta dal Maestro Peppe Vessicchio.

“Il brano parla di quella fase dell’innamoramento in cui non si sa se si è ricambiati, quando siamo soliti farci i nostri “film mentali” e viaggiare tra illusioni e dubbi.

Ho scritto ‘Che ne so’ poco prima delle settimane che hanno preceduto il lockdown di marzo 2020, nel periodo in cui la scuola era come in “pausa”, in attesa di capire come sarebbe cambiato tutto. Ho avuto più tempo per pensare, scrivere e ho raccontato una mia esperienza che penso alla fine possa riguardare tante persone.

Può capitare a tutti di iniziare a provare qualcosa per qualcuno, non sapendo se si è ricambiati e vivendo un continuo altalenarsi di emozioni e di pensieri e, a volte, è proprio quella persona a confonderci, a continuare ad illuderci, magari neanche rendendosene conto.

‘Che ne so’ parla di questo e nasce inizialmente nella mia cameretta, suonando l’ukulele, fino al momento in cui Francesco ha creato l’arrangiamento che è stato sicuramente determinante per il successo ad Area Sanremo e la selezione tra le Nuove proposte del 71° Festival di Sanremo.”