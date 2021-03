Davide Shorty Regina Sanremo 2021

Davide Shorty, dopo aver superato gli ostacoli AmaSanremo e Sanremo Giovani, sarà sul palco del Festival della Canzone italiana con il brano Regina.

Un brano che, per il valore letterario del suo testo, ha conquistato il prestigioso Premio Lunezia (ne abbiamo parlato Qui).

Il brano, già disponibile in streaming e digitale, è stato scritto da Davide Shorty, Emanuele Triglia, Claudio Guarcello e Davide Savarese. Produzione e mix di Tommaso Colliva.

Regina farà parte dell’album Fusion. che sarà pubblicato il prossimo 30 aprile. Il disco, però, sarà anticipato da Fusion A Metà, un vero e proprio regalo per i fans. Si tratta della prima parte del disco pubblicata in digitale il 5 marzo.

Commenta Davide Shorty.

“Per me questo é solo l’inizio. Tempo fa qualcuno mi disse in una diretta televisiva che sono “fusion”; ci ho riflettuto tanto, e probabilmente é proprio così. Non perché il mio genere sia effettivamente fusion per definizione, ma perché la mia musica è una fusione di tanti generi ed influenze, la cui identità è proprio nella mescolanza.

Aver scelto questo titolo non é affatto una provocazione, ma un dato di fatto, pura accettazione, il nome giusto per un disco suonato, scritto, rappato e cantato per necessità, in un periodo dove per noi artisti la creatività é stata l’unica salvezza.”