Colapesce e Dimartino Musica Leggerissima Sanremo 2021

Colapesce e Dimartino da outsider assoluti arrivano al Festival di Sanremo 2021 con un credito ogni giorno maggiore.

Gli ascolti in anteprima del brano Musica Leggerissima lo hanno posto in cima alle preferenze dei critici. Un risultato eccellente che i due cantautori sperano di confermare dopo le prime esibizioni sul palco dell’Ariston.

Colapesce e Dimartino stanno affrontando la preparazione al Festival con estrema tranquillità e autoironia, così come dimostrato qualche giorno fa con la pubblicazione di un divertente video social con la straordinaria partecipazione di Diodato.

Il 19 marzo, dopo il Festival, Colapesce e Dimartino pubblicheranno I Mortali², repack del disco uscito la scorsa primavera.

“Il 19 marzo uscirà la nuova versione de “I Mortali”, il nostro disco del 2020.

Lo abbiamo chiamato “I Mortali²” perché oltre a Musica leggerissima, il brano di Sanremo 2021, e la cover di Povera Patria di Franco Battiato, conterrà anche una nuova canzone intitolata proprio I Mortali, un nostro adattamento in italiano di un brano stupendo di Marianne Faithfull intitolato Born to Live e sei tracce del nostro repertorio da solisti ri-arrangiate, ri-suonate e ri-cantate insieme, per un totale di dieci canzoni in più.

In pratica un vero e proprio nuovo disco che si affianca a quello che già conoscete. L’album uscirà in versione doppio LP e doppio CD e ne è stata realizzata anche un’edizione limitata con un insert fotografico autografato da noi.

La trovate in esclusiva sul sito di Discoteca Laziale, negozio di dischi e grossista indipendente che abbiamo scelto come partner di questa operazione proprio per dare luce a una categoria molto provata da quello che è accaduto durante l’ultimo anno.”