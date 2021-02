In Copertina

Tutto Sanremo 2021: testi, significato dei brani, album in uscita e interviste ai 26 big in gara

Sanremo 2021. Il cast è noto è ora di fare un viaggio, in un solo articolo, per scoprire testi, significati delle canzoni, album in uscita,.

Sanremo 2021 ospiti e presentatrici serata per serata. Mahmood, Loredana Berté, Vanoni, Dardust, Il Volo, Amoroso...

Da Diodato a Mahmood, da Il Volo a Emma Marrone. Ecco chi salirà sul palco del 71esimo Festival della Canzone Italiana.

Aspettando i Golden Globes ecco i più importanti premi vinti da Laura Pausini in 28 anni di carriera

Sono passati 28 anni dalla vittoria di Laura Pausini al Festival di Sanremo, momento che ha dato il via ad una carriera internazionale unica in Italia.

Giorgio Panariello parla di Sanremo: “Il mio Festival sfortunato, non c'erano i cantanti!”... dice lui!

Giorgio Panariello, ospite di Tv Talk, ha parlato della sua brutta esperienza alla guida del Festival di Sanremo 2006.

Classifica Spotify Settimana #8: prosegue il dominio di Mace, Salmo e Blanco!

La Canzone Nostra di Mace, Salmo e Blanco guida la classifica Spotify Top 50 ed è al secondo posto della Top Viral. Bene Rocco Hunt e Massimo Pericolo.

Max Gazze a Sanremo 2021 con La Trifluoperazina Monstery Band capitanata da un noto cantautore...

In molti si sono chiesti se questa band fosse un bluff o altro. E invece.

Diego Dalla Palma: un appello alle tv per omaggiare le grande dive italiane, Milva in testa

L'artista, anche grazie ad una petizione lanciata nel 2018 dal nostro sito, ricevette il Premio alla carriera al Festival di Sanremo.

Festival di Sanremo 2021: tutti i testi, gli autori e gli editori dei brani dei 26 Big in gara

I testi, gli autori e gli editori di tutte e 26 le canzoni in gara nel 71esimo Festival della Canzone Italiana.

Festival di Sanremo 2021: ecco gli album in uscita in occasione della kermesse (articolo in aggiornamento)

Con l'arrivo della 71esima edizione della kermesse in arrivo nei negozi oltre 30 nuovi dischi.

Release date 2021: l'elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2021

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Elena Faggi: “Il Maestro Vessicchio mi ha detto di salire sul palco e divertirmi!”

Elena Faggi sarà al Festival di Sanremo 2021 con il brano Che ne So. Salirà sul palco accompagnata dal fratello Francesco e sarà diretta da Peppe Vessicchio.

Videointervista a Bugo: “Nel brano cito e ringrazio tre dei miei eroi!"

Bugo torna al Festival di Sanremo con il brano E Invece Sì, mentre nella serata dedicata alle cover canterà Un'Avventura con i Pinguini Tattici Nucleari.

Videointervista a Colapesce e Dimartino: “Portiamo sul palco una canzone con soli tre accordi in minore, ma con un mood ballabile!"

Esordio sanremese per Colapesce e Dimartino con Musica Leggerissima. I due cantautori dopo il Festival pubblicheranno I Mortali².

Videointervista ai Coma_Cose: “In 'Fiamme negli Occhi' c'è il viaggio delle nostre vite che si incontrano su questo palco”

Il singolo sanremese Fiamme Negli Occhi farà parte del nuovo album Nostralgia in uscita il 16 aprile. .

Videointervista a Ghemon: “Se avessi dovuto scrivere un pezzo apposta per il Festival... ci sarei andato nel 2025!”

Ghemon sarà a Sanremo con Momento Perfetto. Il brano farà parte dell'album E Vissero Feriti e Contenti in uscita il 19 marzo. .

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

7 anni di All Music Italia... editoriale di Roberto Razzini Managing Director di Warner Chappell Music Italiana

All Music Italia compie sette anni. Ebbene sì, sono già passati più di 2.500 giorni da quel lontano febbraio del 2014 in cui, la voglia di creare uno spazio interamente dedicato alla musica italiana, mi portò insieme ad una manciata di altre persone a creare un blog che parlasse di artisti, canzoni, autori ed emergenti.In...

Sanremo 2021: Hell Raton commenta il Festival live dall’Amazon Music Café, mentre Alexa...

Amazon, per permettere ai suoi utenti di seguire Sanremo 2021, ha creato un format Amazon Music PreShow condotto da Hell Raton. Mentre Alexa.

Sanremo 2021: a poche ore dall'inizio del Festival Amadeus si confessa

Mancano poche ore alla conferenza stampa che darà il via ufficialmente alla settimana di Sanremo 2021. Amadeus si è raccontato a Radio 24, mentre con Fiorello è stato ospite di Domenica In.

Lous And The Yakuza e Sfera Ebbasta: il nuovo singolo “Je Ne Sais Pas”

Lous And The Yakuza e Sfera Ebbasta uniscono il loro talento in Je Ne Sais Pas, il nuovo brano della giovane artistabelga-congolese.

Extraliscio al Festival con Bianca Luce Nera: “Possiamo andare ovunque ci porti la musica!”

Esordio sanremese per gli Extraliscio che sul palco dell'Ariston porteranno Bianca Luce Nera insieme a Davide Toffolo. Un progetto molto articolato.

Far Finta Di Essere Sani: il cantautore emiliano Dente commenta “Il Riccardo”

Prosegue l'appuntamento settimanale di Far Finta Di Essere Sani. Una settimana dopo Margherita Vicario è il turno di Dente.

Lo Stato Sociale: nel disco di Albi il valore delle relazioni interpersonali

Si conclude con la quinta pubblicazione in 5 settimane il folle esperimento de Lo Stato Sociale. Ora è il momento di Albi, aspettando Combat Pop.

Loretta Goggi: in arrivo una versione celebrativa dell'album “Il Mio Prossimo Amore” con una bonus track

Sono passati 40 anni dall'uscita dell'album di Loretta Goggi Il Mio Prossimo Amore. Ora il disco rivive e sarà ripubblicato con all'interno una sorpresa.

Andrea Mingardi ritorna con un nuovo album in dialetto bolognese

"Stanti così le cose..." è un progetto artistico ricco di humour, ritmo e saggi pensieri da bar.

Tutto Sanremo 2021: testi, significato dei brani, album in uscita e interviste ai 26 big in gara

Sanremo 2021. Il cast è noto è ora di fare un viaggio, in un solo articolo, per scoprire testi, significati delle canzoni, album in uscita,.

Sanremo 2021 assegnato il Premio Lunezia a due degli artisti in gara

Il direttivo ha selezionato una testo tra quelli dei Campioni in gara e uno tra le Nuove proposte.

Sanremo 2021 ospiti e presentatrici serata per serata. Mahmood, Loredana Berté, Vanoni, Dardust, Il Volo, Amoroso...

Da Diodato a Mahmood, da Il Volo a Emma Marrone. Ecco chi salirà sul palco del 71esimo Festival della Canzone Italiana.

Aspettando i Golden Globes ecco i più importanti premi vinti da Laura Pausini in 28 anni di carriera

Sono passati 28 anni dalla vittoria di Laura Pausini al Festival di Sanremo, momento che ha dato il via ad una carriera internazionale unica in Italia.

Sanremo 2021: due positività tra gli addetti ai lavori, ma le prove proseguono!

Un ballerino e un tecnico di Radio Rai sono risultati positivi al test rapido. Sono in isolamento in attesa del tampone PCR, ma lo spettacolo deve continuare!.

Gio Evan: “Il Festival di Sanremo può essere un'Arnica per la musica”

Gio Evan farà il suo esordio a Sanremo con Arnica. Nella serata dedicata alle cover spazio a Gli Anni degli 883 insieme ai finalisti di The Voice.

Ernia: l'emergenza sanitaria porta il Gemelli Tour al 2022! Ecco le nuove date (Biglietti)

A causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, il Gemelli Tour di Ernia è rinviato al 2022. Prima data il 26 febbraio al Fabrique di Milano.

News

dalla discografia

CONSIGLIO DIRETTIVO FIMI: Adottato il protocollo per il Festival di Sanremo

StaGe! e Indies segnalano la situazione drammatica per il settore musica e spettacolo dal vivo

“Edizioni Curci - Una storia italiana da 160 anni” racconta la nostra musica

Soundreef: ammessa in CISAC, Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori

Nasce U.N.A. Unione Nazionale Autori: una casa per tutti gli artisti italiani

Danti e One Fingerz, firmato l'accordo con l'agenzia di management MK3

Rubriche

Pagelle Nuovi singoli

Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 26 febbraio 2021

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 26 febbraio

La mosca Tzè Tzè

Fiorella Mannoia ha detto "Ebbene sì"... ma io non c'ero

Testo & ConTESTO

TESTO & CONTESTO: MICHELE BRAVI, STORIA DEL MIO CORPO

SOS Musica & Spettacolo

Io ci sarò, Legal Affairs pro-bono. Consulenza legale gratuita

(s)cambio generazionale

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggi

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

W la mamma

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

L'ANALISI

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Marco Rotelli e Carmen Pierri: inedito duetto nel singolo “Vorrei volare”

Eleonora Tirrito rievoca la strage ferroviaria di Viareggio in “Via Ponchielli”

I Sensi Vietati: “Cocktail” parla di un legame sentimentale imprevedibile

Anteprima Video: “TTBN?” di Möly, un brano che descrive... quando non va bene nulla!

Supernino, il supereroe con pochi poteri torna con il singolo “Scrollo”

Novelo: nel singolo “Psicologo” un dialogo con una barista in cui emergono i drammi amorosi

Classifica Spotify Settimana #8: prosegue il dominio di Mace, Salmo e Blanco!

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #8: la nuova musica italiana conquista la chart! Nelle prime posizioni Il Tre, Mace, Gazzelle, Venerus

Classifica Radio Settimana #8: la nuova musica italiana in vetta! Ancora primi Madame e Fabri Fibra

Certificazioni FIMI settimana 7: Machete, Fasma, Matteo Concedimi, Casadilego e tanto rap

Classifica Spotify Settimana #7: “La Canzone Nostra” prima nelle due charts

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #7: Gazzelle irrompe nelle charts! Primo tra album e vinili

Michele Bravi La Geografia del Buio e lo sforzo immane di provare a squarciarlo. Recensione all'album di Fabio Fiume

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

I Coma_Cose presentano Fiamme negli Occhi

Ghemon Intervista Momento Perfetto Sanremo 2021

Coma Cose Intervista Fiamme Negli Occhi Sanremo 2021

Colapesce Dimartino Intervista Musica Leggerisima Sanremo 2021

Ermal Meta Intervista Un Milione Di Cose Da Dirti Sanremo 2021

Bugo Intervista E Invece Sì Sanremo 2021

Gaia Intervista Cuore Amaro Sanremo 2021

Willie Peyote Intervista Mai Dire Mai La Locura Sanremo 2021

Ricchi e Poveri Intervista ReuniOn

Malika Ayane Intervista Ti Piaci Così Sanremo 2021

Marco Mengoni L'Anno Che Verrà da Piazza Vecchia a Bergamo

La Rappresentante di Lista Intervista Amare Sanremo 2021