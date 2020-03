Stefano Farinetti Amici è stato un bel trampolino di lancio per il giovane cantautore torinese che ora riprende il nome d’arte di Neno ed è proprio a lanciare il suo primo singolo ufficiale, Meglio star da soli.

La data di uscita del brano è fissata per giovedì 12 marzo su tutti gli store digitali e nelle piattaforme streaming e al momento la canzone è già disponibile in pre save su Spotify cliccando qui.

Per l’occasione All Music Italia ha incontrato Neno per realizzare la sua prima intervista ufficiale post Amici di Maria De Filippi.

Stefano Farinetti Meglio star da soli

Il brano è stato già presentato nel corso del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, esperienza che il ragazzo ha vissuto fino all’ultima puntata sfiorando l’ingresso al serale.

Uscito dalla scuola più famosa d’Italia Neno è corso subito in studio per ricantarla. La produzione del brano è stata affidata a Andy Mancini.

Meglio star da soli è caratterizzata da un testo irresistibile, sonorità moderne e una melodia accattivante… una ballad coinvolgente, in cui l’artista affronta la tematica del tradimento, interrogandosi su cosa sia giusto e cosa sbagliato.

Come in una sorta di “sliding doors”, l’artista riflette sulle conseguenze che questo gesto avrebbe su una relazione, nel momento in cui si fa i conti con i propri sbagli.

Qui ecco la video intervista realizzata dal nostro Simone Zani con Stefano Farinetti, ovvero Neno, per parlare di questo primo brano, di Amici e dei suoi gusti musicali.