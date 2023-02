Sanremo 2023 – Videointervista a Levante: “Volo” non parla solo di me, ma di quel buio che appartiene a tutti.

Il Prof di latino, Davide Misiano, ha intervistato Levante, l’artista catanese in gara al Festival di Sanremo 2023 con Vivo.

“Sei un’artista che si distingue per un dominio sicuro della parola, ma anche per una ricerca sofisticata di giochi verbali, di ripetizioni, di bisticci e variazioni che rimbalzano nei tuoi testi come formule magiche”, afferma il Prof. Da qui l’artista spiega come abbia avuto origine il suo rapporto con le parole, i suoi studi, lo scavo da sempre condotto nel vocabolario, la sua urgenza di attingere la parola giusta, che sappia essere indispensabile e necessaria senza essere mai troppo definita nei suoi contorni.

Racconta, quindi, il significato di Vivo, il brano in gara al Festival di Sanremo 2023: la canzone nasce certamente da un’esperienza personale (la depressione post partum), ma di fatto analizza la complessità di quel buio interiore che può colpire tutti, uomini e donne, genitori o meno.

Insieme al Prof, Levante individua nel testo quelle polarità dell’anima in cui ciascuno di noi si dibatte e parla del “piacevole disordine” da cui nascono non solo la sua ispirazione poetica e musicale, ma anche la sua arte “totale” (la cantautrice è anche scrittrice di romanzi e prossimamente attrice al cinema).

Quindi fornisce anticipazioni su Opera futura, il disco che uscirà il 17 febbraio, e invita i seguaci di All Music Italia ad assistere al live che si terrà all’Arena di Verona il 27 settembre 2023.

SANREMO 2023 LEVANTE: LA SCELTA DI “VOLO” DI VASCO ROSSI PER LA SERATA DELLE COVER

Durante l’intervista, il Prof chiede a Levante di spiegare la relazione di significato che c’è tra Vivo, il pezzo da lei scritto e musicato, e Vivere, il brano di Vasco Rossi che l’artista ha scelto di interpretare con Renzo Rubino stasera, nella puntata dedicata alle cover. Nelle ultime ore Vasco Rossi ha, tra l’altro, pubblicato una storia instagram in cui ha orgogliosamente annunciato l’omaggio che Levante gli renderà stasera dal palco di Sanremo 2023.