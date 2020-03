E’ uscito Mariagrazia, il nuovo singolo di Richi Rossini che arriva a poche settimane di distanza da Cecilia (ne abbiamo parlato Qui) e che insieme al brano di prossima uscita Lucia andrà a comporre la raccolta Gli Amori del Superuomo.

Mariagrazia porta la firma dello stesso Riccardo Rossini e vede la partecipazione del quartetto d’archi Il Partimento, di Simone Iaquinta alle chitarre e di Andrea Di Stadio per i campioni da scratch. Il brano è stato mixato e masterizzato da Raffaele Giannuzzi.

“Con questo brano racconto un universo che ho conosciuto ormai dieci anni fa, e cioè quello del poliamore. Ho voluto sottolineare la complessità nel riuscire a vivere le dinamiche quotidiane di questa filosofia di vita, ma con la speranza di riuscire effettivamente a conviverci. Il concetto “poli” è rappresentato anche musicalmente nel brano, con l’integrazione di diversi strumenti sia acustici che elettronici come pianoforte, quartetti d’archi, campioni da scratch e sintetizzatori.”

Queste le parole di Richi Rossini per spiegare Mariagrazia.

INTERVISTA A RICHI ROSSINI

Abbiamo contattato Richi Rossini per parlare del nuovo singolo Mariagrazia, ma anche dei precedenti singoli e dei progetti futuri.

Buongiorno Richi. Nei tuoi brani parli del concetto di “poliamore”. Ce lo puoi spiegare?

Letteralmente il poliamore rappresenta la possibilità, e aggiungerei anche la capacità, di dare e ricevere amore da più persone in maniera trasparente e consensuale. Esistono svariate forme di poliamore ma per me di base rappresenta soprattutto un percorso di crescita personale, cominciato nove anni fa dopo una convivenza di cinque anni. Ero in un momento particolarmente sensibile e un libro in particolare, “il mito della monogamia”, mi condizionò non poco. Ho iniziato a pormi dei quesiti sulla gelosia, sul tradimento, sul senso di possesso e sulla dipendenza e da lì a poco ho conosciuto altre persone che si stavano ponendo le stesse domande. Sono passati quasi dieci anni di rapporti aperti, alcuni duraturi e significativi, altri meno, ma di base vissuti tutti con molta intensità. Posso dire che personalmente ho riscontrato non poche difficoltà in questo percorso ma dopo tutti questi anni posso dire che amare responsabilmente più persone è possibile ed era una delle risposte che cercavo.

Musicalmente “Mariagrazia” e “Cecilia” si caratterizzano per una produzione in cui trovano spazio numerosi strumenti, in una sorta di contaminazione post-moderna con radici classiche. Com’è nata l’idea?

Nel mio percorso ho imparato a suonare sia strumenti acustici che elettronici, oltre ad aver collaborato con artisti molto diversi tra loro e nella mia prima pubblicazione non potevo non dare vita a questa contaminazione. Considerato che Mariagrazia parla di poliamore ho voluto rafforzare il concetto utilizzando appunto strumenti molto diversi tra loro che si sposano assieme per dar vita a ad un unico sound.

“Gli Amori Del Superuomo” è il titolo della raccolta che pubblicherai prossimamente. Ci puoi anticipare qualcosa?

Sono 3 brani e 3 videoclip. Il titolo è una dedica a Nietzsche. Mi sono immaginato il suo superuomo, ormai stanco dei piaceri comuni e mi sono fatto una domanda: cosa ancora potrebbe stimolargli il desiderio di amare? I brani hanno tutti nomi di donne ma nessuno è dedicato veramente ad una donna. Sono metafore e rappresentano appunto gli amori del superuomo. Ci tengo a sottolineare il lavoro meraviglioso di Ilaria Forno per quanto riguarda le copertine illustrate dei singoli. Hanno un significato ben preciso e si completano assieme per poi formare la copertina dell’Ep.

Hai militato in una tribute band di Rino Gaetano. C’è qualcosa del messaggio di Rino Gaetano che si può avvicinare alla tua musica?

Assolutamente si. Rino Gaetano era geniale perché post-ideologico già 40 anni fa. Non era ideologizzato come quasi tutti gli altri cantautori di quel periodo. Ce l’aveva con il potere, sia a sinistra che a destra. Ed era avantissimo per l’epoca. Per intenderci con il brano “sei ottavi” parlava di masturbazione femminile nel ’77 e, a mio parere, il passaggio di Gianna “evviva la vita, la gente si sveste, comincia un mondo…” ha un pò il sapore di poliamore.

So che hai una laurea in psicologia. Quali sono i punti di contatto tra musica e psicologia?

Da 15 anni ho in mente la figura del Formautore. Colui che utilizza la musica per dare messaggi formativi e pedagogici. Altra questione di fondamentale importanza è che la musica, essendo una vibrazione, ha il potere di arrivare direttamente all’inconscio e condizionarti umore e psicologia. Basti pensare alle subculture conseguenti ai messaggi di Lennon o di Marley. Sogno un mondo nel quale gli artisti sentano questo potere e questa responsabilità nei confronti del pubblico. Chiudo raccontandoti un aneddoto. A 19 anni video in un garage, non avevo nulla, ne tv ne cellulare ne soldi. Avevo però una tastiera e passavo le ore a scrivere canzoni. Capisci bene che per me la musica sarà sempre più vicina ad una forma di terapia rispetto che ad un mero intrattenimento.

Foto di Ilaria Forno