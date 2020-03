E’ uscito Naufraghi, il nuovo singolo del cantautore didio, che anticipa l’uscita dell’album d’esordio e che arriva dopo il buon riscontro di Mi Gira la Testa (ne abbiamo parlato Qui).

La produzione artistica di Naufraghi è di Osvaldo Di Dio e Paolo Iafelice per Adesiva Discografica.

“La solitudine che caratterizza una convivenza si ripresenta ogni volta che chiudiamo la porta di casa diventando “come naufraghi su un’isola”. Si è soli nell’affrontare le difficoltà e spesso tutto ciò può degenerare in frustrazione e confusione – racconta il cantautore didio – In tal senso l’inciso è rivolto al femminile, perché le donne più degli uomini sono vittime di una violenza che origina sempre come psicologica e che può arrivare a una violenza fisica nei casi più gravi: “sentiti libera di dire no alle regole che cambiano continuamente e ti lasciano lì in un angolo al buio”. Solo ritrovando un rapporto con la parte più profonda e sana di se stessi si può vedere/capire la natura di una relazione.”

Il brano è accompagnato da un videoclip prodotto da Kangaroo Studios con la regia di Alessandro Cracolici.

“Nel video il regista Alessandro Cracolici è riuscito a cogliere in pieno l’atmosfera descritta nel brano, sia dal punto di vista del testo che delle sonorità, in particolare con un richiamo alla fotografia delle pellicole cult degli anni ‘80 – racconta il cantautore didio – Nel video si vede un uomo solo, che non è riuscito a tenere vicino a sé la donna che ama a causa dei suoi turbamenti e del suo essere instabile, a tratti violento. La casa in cui viveva con lei gli riporta alla mente tutti i momenti, belli e brutti, passati insieme e lo costringe a porsi delle domande. In questo, per me, c’è un messaggio di speranza legato al fatto che una crisi, se letta e compresa, nasconde sempre un’opportunità.”

INTERVISTA A DIDIO

Abbiamo contattato didio per parlare di Naufraghi. Ecco le nostra intervista.

In “Naufraghi” canti un tema non semplice. Come hai deciso di affrontare in musica la violenza domestica?

Dall’esigenza che sento ogni volta che scrivo una canzone di parlare dei rapporti umani. Come avevo già fatto con Mi Gira La Testa, in cui racconto dei rapporti all’epoca dei social e di internet, stavolta ho parlato di un altro aspetto a mio avviso cruciale che è il tema della convivenza. Quel momento in cui si chiude la porta di casa diventando “come naufraghi su un’isola”, è lì che diventiamo totalmente responsabili di come ci rapportiamo con l’altro. È tra le mura domestiche che il più delle volte avviene la violenza sulle donne, ma i giornali parlano solo della sua evoluzione più estrema, quella fisica. A mio avviso la violenza psicologica è molto più subdola, perché si può confondere con la normalità, con la quotidianità.

A tuo avviso quale può essere il ruolo della musica per contrastare questo fenomeno così tremendo?

Far sì che se ne parli, avere il coraggio di affrontare anche questa faccia scomoda dell’amore, che poi amore non è… anzi. La violenza non è altro che un patetico tentativo di bloccare l’altro e le sue possibilità. Amare vuol dire esattamente l’opposto, essere per la realizzazione dell’altro.

Musicalmente si tratta di un brano suonato e in cui ogni singolo strumento ha una valenza particolare. Rispetto al provino originale, quanto è cambiato il brano con l’arrangiamento attuale?

Il punto è che non esiste un provino perché, come ho imparato da Franco Battiato, l’arrangiamento è composizione e viceversa. Mentre si scrive si produce e mentre si produce si scrive, è la naturale evoluzione della musica pop. Poi chiaramente, come si dice da sempre, una bella canzone sta in piedi anche chitarra e voce, ma questo è un altro discorso.

Il brano è accompagnato da un videoclip con delle chiare atmosfere anni ’80. Quanto sei intervenuto nell’idea del regista?

Poco, ho solo detto che volevo delle immagini che fossero legate completamente alla musica e il regista Alessandro Cracolici mi ha proposta questa fotografia ispirata a Blade Runner che ho trovato perfetta. Il video racconta quello che avviene subito dopo la storia descritta nella canzone: l’uomo instabile e violento è stato lasciato, perché la donna che stava con lui ha capito che il loro non era un rapporto sano.

Negli anni hai collaborato con diversi grandi artisti che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della musica italiana. Come pensi sia cambiato il concetto di pop negli ultimi anni?

Sono cambiate le tematiche, perché è la società che è cambiata drasticamente negli ultimi 20 anni. Personalmente mi rivolgo alla mia generazione… ti cito un verso del prossimo singolo in uscita il 12 marzo che si chiama Inevitabile: “Poi ti svegli e hai quarant’anni e non ti sembra vero, era giusto ascoltare cantautori che non ci sono più o magari era meglio fare un figlio?”.

Secondo te oggi quali sono le caratteristiche di un cantautore moderno?

Essere profondo ma diretto, non autocelebrativo ma con uno spessore che faccia venir voglia di ascoltarlo. Con un sound e una poetica attuali perché siamo nel 2020, non negli anni ’70.

C’è qualche artista della nuova generazione che consideri degno di nota?

Dario Brunori, Fulminacci e aspetto con molta curiosità l’album solista di Tommaso Paradiso, sta creando molta aspettativa, mi auguro per lui che sarà ripagata.

Foto di Marco Cattaneo