80 giorni è il nuovo singolo di Andrea Bertè, giovane artista che il pubblico ricorderà per la sua partecipazione a The Voice of Italy 2019 (ne abbiamo parlato Qui).

Un brano dalle spiccate sonorità pop. Una power ballad in cui si avverte l’energia e la volontà di creare un percorso artistico.

“Sto lavorando a nuova musica e non vedo l’ora di farvela sentire.”

Questo il messaggio postato da Andrea su Instagram qualche settimana fa, prima dell’uscita del primo singolo inedito ufficiale.

INTERVISTA AD ANDREA BERTÈ

“80 giorni” è una bella power-ballad. Dall’interpretazione si sente che sei molto coinvolto in quello che canti. Com’è nato il pezzo?

80 giorni è una canzone che nasce come riflesso della condizione in cui ci trovavamo io, Andrea e Stefano, che insieme a Valerio sono i miei produttori artistici, e come noi anche molte altre persone che in questo periodo di lontananza hanno sentito la mancanza di una persona cara con la speranza e il desiderio, oltre che la voglia, di tornare insieme il prima possibile per poter ripartire più forti di prima.

Nel brano si possono riconoscere numerosi riferimenti. Tu come definisci il tuo genere musicale?

Sicuramente il mio genere di riferimento è il Pop ma mi piace spaziare e provare un po’ di tutto.

Qual è l’artista che con la sua musica ti ha ‘indicato la strada’?

Diciamo che non c’è stato un artista in particolare che mi abbia indicato la strada. Bensì un gruppo di artisti che spaziano dai cantautori italiani degli anni ’60/’70 che mi facevano ascoltare i miei genitori fino ai Big Internazionali dei nostri giorni come possono essere Bruno Mars, i BTS o Justin Bieber.

Che ricordi hai di The Voice?

I ricordi di The Voice sono sicuramente tanti: dalle prove fino a tarda sera e le giornate con gli altri in camerino e addirittura le piccole discussioni con gli stilisti per la scelta dei vestiti di scena.

Ti piacerebbe partecipare nuovamente a un talent?

L’esperienza di The Voice mi ha permesso di capire che adoro l’adrenalina e l’emozione del palco insieme alla carica che viene dal pubblico ed è per questo che non avrei problemi a partecipare ancora ad altri Talent.

Quanto credi abbia influito nella tua formazione artistica la vita di provincia?

Sicuramente vivere in una zona con relativamente poca gente e poche abitazioni dove puoi permetterti di cantare fino a tarda notte senza che nessuno ti venga a rimproverare perché disturbi aiuta moltissimo .

Qual è l’obiettivo che vorresti raggiungere nel 2021?

Come obiettivo del 2021 mi piacerebbe che le mie canzoni raggiungano un buon numero di ascolti, siano salvate in molte playlist e perché no, magari anche riuscire a raggiungere un buon seguito oltre che,se le cose finalmente torneranno alla normalità, cantare dal vivo e aprire qualche concerto…