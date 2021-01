E’ uscito lo scorso 15 gennaio il nuovo progetto discografico di Cristian Grassilli Presente (Tunecore). Un concept in cui si rincorre il concetto di seconda possibilità. Un viaggio ideale che racconta il rapporto dell’uomo con il tempo, la gratitudine, l’amicizia e il perdono verso se stessi.

Abbiamo contattato il cantautore bolognese per un’intervista di presentazione di Presente.

INTERVISTA A CRISTIAN GRASSILLI

È corretto definire “Presente” un concept album?

Sì, ma non lo è stato intenzionalmente fin dall’inizio. Il disco si “presenta” come un percorso che parte da una “rottura” ed arriva alla “riparazione” della relazione con se stessi.

I temi principali sono il rapporto dell’uomo con il tempo, la gratitudine e la possibilità di ritrovarsi. Questi temi hanno preso forma mentre le canzoni nascevano e mi rendevo conto che ciò le legava diventava sempre più chiaro anche a me, con riferimenti e spunti nei brani anche di carattere personale.

Una delle principali caratteristiche dell’album è che trasmette forza portandoti a soffermarti su argomenti che troppo spesso diamo per scontati. Qual è l’incipit che ha dato il via al lavoro?

Sono lieto che l’album trasmetta forza e incuriosisca su temi personali! Amo scrivere canzoni da circa 20 anni, ma per quello che riguarda la nascita di Presente l’incipit lo ha dato la lettura del libro Dare il cuore a ciò che conta (Pensa, Papachristou) sulla meditazione di consapevolezza.

Alcune canzoni erano nel cassetto. Per esempio I mille volti l’ho scritta 15 anni fa, durante un viaggio in Senegal fatto per approfondire la musica africana e le poliritmie. Altre sono nate nell’ultimo anno, in cui il tutto ha preso forma.

Nel disco mi ha colpito la capacità del testo di trovare una collocazione naturale nella melodia. Qual è stata la modalità compositiva di “Presente”?

La modalità con cui scrivo canzoni può prendere tre diverse strade. A volte parto da un tema che mi colpisce e che desidero raccontare, sul quale cucio una musica che sento vicina ai testi. Da una melodia, frutto del come mi sento in quel momento, dalla quale poi cerco di farmi suggerire il tema, il testo, che si intoni con il resto; da schegge di frasi già con melodia che registro sul momento, che nascono da un’emozione, che possono arrivare quando nella quotidianità canto e che poi cerco di sviluppare con pazienza e cura in strofe successive. In “presente” le tre vie si sono alternate.

Nella tua musica ci sono numerosi riferimenti alla tradizione cantautorale italiana, ma non manca un’originalità di fondo. Quali sono gli artisti da cui trai ispirazione?

Ho ascoltato i “classici” e sono fan di Guccini, De Andrè, Dalla, De Gregori e dei più recenti Silvestri, Bersani, Fabi. Attualmente sono catturato dall’autenticità che avvolge le canzoni di Bobo Rondelli, che arriva poi nei suoi live; da Dario Brunori (Brunori SAS) e dalla sua capacità di saper comunicare con leggerezza temi profondi con canzoni efficaci e arrangiamenti bellissimi.

Amo la visionarietà e la cultura di Vinicio Capossela, artista che seguo da 25 anni, le atmosfere che riesce a creare nei suoi dischi e nei suoi concerti, con la sua voce e il suo piano, unici ed irripetibili.

Uno dei temi che lega tutto il progetto è l’idea di una “seconda possibilità”. Quanto conta oggi questo concetto nel mercato musicale?

Bella domanda. Nel mercato musicale la seconda possibilità dipende dall’obiettivo che uno si prefigge: se questo è vendere dischi le possibilità sono vincolate al risultato; di questi tempi, purtroppo, ciò che è meno a portata di mano degli artisti è l’occasione di costruirsi una trama, una storia musicale, figlia di una continuità e di un interesse per chi produce musica, vista la crisi attuale del mercato musicale.

Se invece si fa musica per il piacere di farla, di raccontarsi, la seconda possibilità una persona se la può dare quotidianamente, coltivando con passione ciò che ama accettando quel che sarà, senza aspettative. A me interessa ascoltare musica che arriva da storie di persone/artisti che provano a raccontare il loro punto di vista, il loro percorso con una spontaneità che, a volte, possono anche essere lontane da logiche di mercato.

Quale può essere il ruolo della musica in un momento complicato come quello che stiamo vivendo?

La musica penso che possa continuare a svolgere il ruolo che ha sempre avuto: tradurre emozioni in un linguaggio immediato per tutti, comunicarle, esprimerle per condividerle e farle provare a chi ascolta, tenendogli compagnia. In una canzone, in un brano musicale si possono ritrovare parti di noi che vibrano insieme al testo o alle note: ci fa sentire meno soli, ci aiuta a riconoscerci e può scaldare il cuore.

Una domanda a cui non puoi esimerti è legata a Francesco Guccini. Qual è stato il suo parere su “Presente”?

A Francesco il disco l’ho mandato giovedì, per posta. Ci tenevo che avesse l’oggetto fisico perché conservo ancora la passione per un qualcosa che si può vedere nella sua interezza, che si può toccare. Tra pochi giorni saprò il verdetto del Maestrone…incrociamo le dita!