Emma Alessandra Amoroso Pezzo di cuore video intervista.

Ci siamo, mancano poche ore… dopo la mezzanotte di oggi infatti sarà venerdì 15 gennaio e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali per Polydor Pezzo di cuore, il primo brano inedito che vede unite in un duetto due colleghe e amiche, due artiste nate sullo stesso palco, quello di Amici di Maria De Filippi, e con già dieci anni di carriera alle spalle… Emma e Alessandra Amoroso.

Il brano, scritto da Davide Petrella e Dardust (e prodotto da quest’ultimo) è stato fatto ascoltare ad Emma che, quasi immediatamente ha pensato che era la canzone giusta, arrivata nel momento giusto… era il brano con cui duettare con Alessandra. E così ha scritto ad Alessandra per chiederle di inciderla insieme a lei come ha spiegato in conferenza stampa…

“Volevo ripartire con una canzone che regalasse una sensazione di ottimismo per il 2021. Una ripartenza con entusiasmo. Ho chiamato Dario Faini perché avevo voglia di una ballad, una canzone senza tempo e poi con Petrella hanno prodotto in musica e parole le mie sensazioni. A canzone quasi ultimata l’ho inviata su whatsapp ad Alessandra con le partiture già divise. ‘Allora questa è la nostra canzone’ le ho detto…“

In attesa che tutti possano ascoltare questo duetto All Music Italia ha raggiunto le due artiste per realizzare una video intervista. La trovate qui a seguire dove, oltre che del brano inedito, ognuna delle due svela le canzoni preferite dell’altra. Chissà che un giorno, di certo non in questo 2021 dove Emma ha già un tour in calendario (qui le date), le due non possano decidere di partire insieme e girare l’Italia con uno spettacolo live.