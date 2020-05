Intervista a Fabio Gallo de L’Altoparlante. La musica rap e trap da alcuni anni a questa parte ha preso il sopravvento diventando per certi aspetti il faro del mercato discografico.

Anche le agenzie di comunicazione e promozione radiofonica si sono adeguate fornendo servizi in questo senso. Non fa eccezione L’Altoparlante di Fabio Gallo, che abbiamo intervistato per parlare del progetto promozionale T-Rap Style e non solo.

Fabio Gallo, giornalista musicale (ex, come ama definirsi lui), da un ventennio è direttore de L’Altoparlante, agenzia di comunicazione musicale da lui fondata. Negli anni ha seguito numerosi artisti anche durante il Festival di Sanremo.

INTERVISTA A FABIO GALLO

Dunque Fabio, come mai ha deciso di tuffarti in questa nuova avventura promozionale?

Ho fatto un’analisi di mercato, come faccio ogni anno a consuntivo della stagione, e mi sono reso conto che non esisteva in Italia, fuori dalle etichette, un catalizzatore che promuovesse la musica più in voga del momento prodotta da indipendenti ed esordienti.

Qual è l’obiettivo che sta alla base di T-Rap Style?

Veicolare, attraverso un lavoro di analisi del prodotto e di ricerca verso la giusta targetizzazione, i brani di rapper che hanno la necessità di farsi conoscere.

In cosa consiste il programma T-Rap on air?

Da sempre abbiamo prodotto e realizzato format da circuitare gratuitamente nelle radio, per cui è nata spontanea l’idea di farne uno dedicato a questa nuova promo. Ci sono si i brani e le interviste degli emergenti, ma a complemento di un programma fatto di chart, news e canzoni italiane e mondiali di successo.

Perchè rap e trap generalmente hanno meno appeal nelle playlist delle radio generaliste?

Forse per lo stesso motivo per il quale rappers anche validi si sono piegati a rendere pop i loro brani. Se tu guardi la classifica dei 6 brani più suonati questa settimana trovi Achille Lauro (esempio di cui ti parlavo), Ghali, Marracash, J-Ax e Fedez. Hanno meno appeal, ma l’industria discografica li impone alle radio.

Quali sono gli ingredienti affinché un brano rap possa funzionare?

Le liriche e il groove, sempre ipotizzando che una canzone si giudichi ancora per le cose che dice e per come suona.

Quali sono gli errori che generalmente un rapper commette durante la promozione?

Quello di sentirsi il più figo, quello che ha più stoffa. L’ambizione non è sbagliata, palesarlo si.

Come si svolge la promozione per un artista rap?

Posso dirti come la intendiamo noi, e cioè nello stesso modo in cui trattiamo tutti gli artisti che promuoviamo. Se sei uno che sta cercando una strada attraverso la tua arte, le tue canzoni devono arrivare al maggior numero di orecchie e di occhi possibili. E noi lavoriamo per questo.

Quanto è importante un buon videoclip nella promozione di un brano rap?

La bontà dell’idea e del racconto in immagini della canzone ha sempre una grande valenza nella promozione.

Qual è il segreto per utilizzare il social per veicolare un brano?

Cercare di mirare ai referenti giusti offrendo il contenuto giusto. Oggi, il social, se non è usato con criterio, metodo, analisi, preparazione e un pizzico di furbizia, serve a poco. Non è più una questione di numeri.

Com’è cambiato negli anni il lavoro del promoter discografico?

E’ cambiato come è cambiata la fruibilità della musica. Abbiamo dovuto essere lungimiranti, prevedere la crescita di piattaforme sia di ascolto che social, bilanciare l’avvento dei talent, tararci su nuovi metodi di creazione di playlist sia radiofoniche che nella rete, coinvolgere in maniera adeguata i giornalisti che con l’avvento della rete si sono moltiplicati. Rimangono però dei denominatori comuni imprescindibili: le belle canzoni, i bei dischi e il talento.

E’ possibile per un artista raggiungere il successo senza un adeguato lavoro di promozione?

Potrei addurre, ma te le risparmio, mille spiegazioni e altrettante teorie alla mia laconica e secca risposta che è NO!