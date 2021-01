Shalpy (o Scialpi che sia) lancia un appello attraverso le pagine di Rolling Stone Italia affermando di essere in una forte situazione di difficoltà e dicendosi disposto anche a fare il cameriere. Anche…

Facciamo un passo indietro, questo è quanto succede. In un’intervista uscita qualche giorno fa su Rolling Stone Italia e realizzata dal sempre ottimo Gaspare Baglio, il cantante di Rocking Rolling ha dichiarato quanto segue:

“Ho investito gli ultimi soldi che avevo in un singolo che frutterà poche centinaia di euro. Ho 58 anni e sono nelle condizioni di un esordiente. Ora vengo in pace, ormai ho capito che sono lotte inutili. Bisognerebbe cambiare la mentalità degli italiani. La mia canzone devo dire che mi sta dando soddisfazione: nonostante le pseudo polemiche della scorsa intervista la mia canzone viene suonata in una radio a Londra, una a Berlino, una in Grecia e una a Glasgow. In questo momento mi trovo in una situazione di estrema indigenza, come il 90% della gente che fa questo mestiere. Faccio parte di una fetta di persone che non sono calcolate né dallo Stato, né dall’immaginario collettivo.

Poi continua, per approfondire il suo stato d’animo e la sua situazione, facendo un esempio celebre…

“Mi sono guardato su internet l’annuncio che Bette Davis fece su Variety nel 1962: «Madre di tre bambini di 10, 11 e 15 anni, divorziata, americana, trent’anni di esperienza come attrice cinematografica, versatile e più affabile di quanto si dica, cerca impiego stabile a Hollywood. Referenze a richiesta». Io potrei dire: «Artista, autore, attore, solo – perché ho un compagno ma non siamo sposati – italiano, che parla l’inglese, 37 anni di esperienza come produttore e interprete, ancora in grado di muoversi e più affidabile di quanto si racconti, desidera essere impiegato in qualche media».

Queste dichiarazioni mi hanno stupito. Nonostante Shalpy si dichiari disposto a fare il cameriere, non ho trovato traccia della sua reale volontà di approcciarsi a questa professione, come avevo letto in diversi titoli, come avevo letto in diversi titoli, né mai ho pensato l’artista potesse avere realmente l’intenzione di andare a svolgere questa, onorevolissima, attività (che il sottoscritto ha fatto per diversi anni). Ma non per altro… chi è artista, ma non solo, anche chi nel mondo dell’arte, della musica nello specifico, ci ha solo lavorato sa benissimo come funziona… la musica, per quanto tu sia deluso o avvilito, ti richiama sempre a sé, non è un capriccio, è semplicemente una vocazione, un amore e, come tutti i grandi amori, è difficile da accantonare, forse impossibile.

Shalpy nell’intervista continua (dopo aver affermato di aver rifiutato il GF VIP, scelta che su un cantante personalmente condivido, per ragioni economiche) …

“Spero di poter andare presto a Los Angeles per riabbracciare il mio amore e portare avanti il mio progetto, sempre da libero professionista senza una lira, magari facendomi prestare i soldi dalla persona che amo o da un amico. Un artista non può fare a meno dell’arte. Da qui la mia scelta di investire i soldi per fare qualcosa che mi gratificasse, invece che usarli per mangiare. Sono scelte difficili, non sono scelte comode…. Chi ha deluso le aspettative è la concezione italiana che non esalta chi ha valore, ma la superficie o prende da esempio persone un po’ più furbe e meno vere. Ma non sono più rabbioso, la rabbia l’ho messa da parte. Potrei vantarmi e dire che la mia canzone è andata in Grecia, a Glasgow e a Berlino, ma devo anche mangiare…”

Ecco… partendo dal presupposto che chi scrive ha grande rispetto per gli artisti che, nel passato, hanno saputo ritagliarsi uno spazio, e Shalpy è sicuramente tra questi, c’è qualcosa che io continuo a chiedermi, e me lo chiedo non in qualità di Direttore fondatore di un sito che sostiene la musica italiana, dal big all’emergente, ma come produttore di due giovani ragazzi che, nonostante il talento, faticano a trovare spazi in questo settore tra radio, tv, streaming e social… Dove erano tutti gli artisti che hanno fatto successo quando fare musica voleva dire guadagnare realmente soldi, vendere realmente dischi, fare tour in tutto il mondo (quindi fino quasi alla fine degli anni 2000) mentre il mercato collassava, mentre i talent prendevano il dominio, mentre i giovani artisti scomparivano nel tempo di un anno?

Dove erano? Si sono mai impegnati, si sono mai uniti, hanno mai fatto qualcosa per pensare alle nuove generazioni di artisti? La risposta è no, ve la dico senza ipocrisie. Ognuno ha pensato al suo orticello… un orticello che, rispetto a quello che guadagnano oggi i giovani artisti, tranne qualche caso, era una miniera d’oro.

Per questo mi dispiace per il momento che Shalpy sta vivendo ma, al tempo stesso, non posso che pensare ad un incontro con Arisa di qualche anno fa. Presentava un suo disco e le chiesi: “Perché voi artisti noti non supportate i giovani artisti?” Lei con estrema sincerità mi rispose: “Perché la musica è diventata un orticello davvero piccolo, chiunque può mangiarti nel piatto…“. Ho apprezzato la schiettezza sapendo che era una grande verità.

Quindi a me personalmente dispiace che Shalpy dal suo ultimo singolo guadagni, come tutti gli artisti, pochi euro dallo streaming (come se non avessimo mai sollevato il problema dei bassi ricavi nell’epoca dello streaming…), ma sono gli stessi che guadagnano tanti artisti noti e, soprattutto, quelli con cui si dovrebbero costruire una carriera tanti emergenti. Impossibile.

A quelli come lui chiedo con estrema schiettezza… Negli anni 80/90 si guadagnavano dalla musica cifre esorbitanti, non le scrivo neanche. Che cosa hanno fatto questi artisti con quei soldi? Non è affare che mi riguarda… fino a che non si interpella la rivista più blasonata del settore musicale per lamentarsi di una situazione che uccide i giovani, non gli artisti che hanno avuto tanto, a livello economico, dalla musica.

Senza considerare che questa intervista permetterà all’artista, se lo vorrà, di andare come ospite pagato in decine di programmi come quelli di Barbara D’Urso, di ottenere copertine e articoli di giornali, mentre i giovani talenti emergenti continueranno a non avere spazio, nemmeno se dovessero lamentarsi… eppure di talenti ce ne sono.

Ecco, senza nessuna cattiveria… Io non sono un artista, non sono nessuno. Ho costruito la mia carriera lavorando con i cantanti, da Grignani a Syria a Niccolò Agliardi e, ad un certo punto, prima di aprire questo sito da milioni di visite al mese, e di essere considerato nell’ambiente, ho fatto il cameriere, per due anni… per poter avere abbastanza soldi per tornare nel mondo della musica.

Essere artisti, qualsiasi cosa voglia dire, non rende le persone esseri superiori, impossibilitati a fare i lavori che fanno le persone cosiddette “normali”. Ecco, vorrei solo vedere se Shalpy, non essendosi preoccupato prima del futuro della musica e degli artisti emergenti, accetterà realmente di andare a fare il cameriere come dichiara.

“Sarei anche disposto a fare il cameriere o qualsiasi altra cosa mi venisse proposta. Io sono molte cose, posso affrontare tanti ambiti lavorativi. Sto portando alla ribalta la mia storia, ma non sono il solo. E mi dispiace leggere i commenti dei leoni da tastiera che mi lasciano messaggi gratuiti. Io sto facendo un appello.

Shalpy dichiara anche di voler aiutare i giovani artisti… Solo che vorrebbe farlo attraverso un talent, come X Factor. Ecco…

L’intervista si chiude con:

“Mi trovo nello stesso stato di una persona che ha perso il lavoro da tempo. I soldi di Let It Snow mi arriveranno fra cinque mesi. Forse guadagnerò qualche centinaio di euro, ma i download, come sai, pagano pochissimo. È come se fossi un giovane artista che si affaccia per la prima volta, a 58 anni, in un mercato enorme che non potrò mai scalare. A meno che non mi dica bene.“

No Shalpy, basta ipocrisie, non sei nella stessa condizione di chi ha perso il lavoro perché qualsiasi lavoratore non vedrà in tutta la vita i soldi che chi ha fatto successo negli anni ’80/’90 nella musica ha guadagnato. E i giovani emergenti, a meno che non vadano in un talent, sperando di vincerlo, difficilmente potranno vivere di questo lavoro. Questo è il mondo della musica e dell’industria discografica che avete lasciato ai giovani.