Festival di Sanremo 2021, un’edizione importante quella che prenderà il via nel mese di marzo. La prima dell’era (si spera) post Covid-19, quella in cui tanti artisti cercheranno ossigeno per riprendersi da un momento discografico difficile e dalla quasi totale assenza di live.

Lo abbiamo detto più volte sulle nostre pagine, quella che ci aspetta sarà un’edizione importantissima per la musica e gli artisti e, al tempo stesso, molto difficile per il direttore artistico Amadeus.

Se da una parte il CEO di FIMI, Enzo Mazza, spinge per un’edizione che strizzi l’occhio alle attuali classifiche di vendita dominate dai giovanissimi re del rap e della trap, noi, pur trovando in parte d’accordo con lui, speriamo in un’edizione che tenga conto di tutti quegli artisti (e sopratutto delle canzoni) che, spesso per motivi anagrafici o di genere, vedono nel Festival di Sanremo, l’unica ancora di salvezza.

Ma quali sono gli artisti che sono già in pole position per il Sanremo 2021? Andiamo a scoprire quello che ci dicono i rumors e le voci di corridoio cliccando su continua.