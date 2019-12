Sanremo 2020 Lisa lancia la prima polemica contro il Festival.

È arrivata ieri la prima vera polemica nei confronti di Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, e delle sue scene artistiche.

A lanciare la frecciata a mezzo social è Lisa.

L’interprete e cantautrice venne alla ribalta nel 1998, proprio grazie al Festival di Sanremo, con il brano Sempre.

Negli anni successivi ottenne un grande successo in Francia arrivando persino in ai primi posti delle classifiche e, nel 2003, tornò al Festival con Oceano.

Da allora, sopratutto per seri problemi di salute, Lisa si allontanò dalle scene ritornano nel 2016 con l’album Rispetto 6.1 che però non ottenne molto riscontro di pubblico.

La grande occasione per lei sembro arrivare nel 2018 grazie al nuovo programma di Rai 1 condotto proprio da Amadeus e ideato da Carlo Conti, Ora o mai più.

Lisa partecipa alla prima edizione e vince il programma ottenendo nuova visibilità.

Lisa Da Ora o mai più a Sanremo 2020

Dopo Ora o mai più, un format 100% made in Italy che si è rivelato il programma rivelazione degli ultimi anni al punto di riuscire anche a battere in alcuni confronti l’inaffondabile Maria De Filippi, Lisa ha tentato di tornare al Festival di Sanremo lo scorso anno, invano e, a quanto pare, anche quest’anno.

Il suo brano, sembra ormai chiaro, non ha convinto il direttore artistico di Sanremo 2020, Amadeus e per Lisa è arrivato un no, risposta che ha scatenato la polemica dell’artista e dei suoi fan, da mesi molto attivi nel sostenerla sui social…

Ecco quanto scritto in maniera “ironica” dalla cantautrice sulle sue pagine social:

“Tutti mi chiedono se sia vero che ORA O MAI PIÙ dalla prossima edizione si chiamerà ORA E MAI PIÙ… francamente non saprei rispondere, ma potrebbe essere il nome più appropriato!!!“

A seguire Lisa ha poi pubblicato un video successivo alla sua vittoria nel programma in cui Amadeus le faceva pervenire tramite Lorena Bianchetti un video di incoraggiamento.

Lisa ha accompagnato il video con queste parole nel suo post:

“Giusto dopo la mia Vittoria”Ora o mai piu” Giugno 2018

Questo era ció che mi faceva star bene.. il pensiero di riprendere in mano la mia vita…“

alcune nostre considerazioni sul caso

Come nel nostro stile ci sembra giusto esporci con alcune considerazioni.

Partiamo dal presupposto che capiamo la rabbia e la delusione di Lisa. Il suo talento, sopratutto vocale, non può essere discusso, la scelta dei brani da cantare, quello è un altro paio di maniche.

Detto questo, ribadiamo che capiamo la sua delusione in quanto attualmente in Italia per gli artisti non ci sono spazi, soprattutto in televisione, l’unico luogo capace di rafforzare la popolarità di chi fa generi diversi dall’indie pop, dal rap e la trap.

Il Festival di Sanremo è forse l’unico luogo in cui cercare una possibilità se si escludono i talent show, Amici di Maria De Filippi e X Factor, destinati ad artisti esordienti o comunque giovani.

Sotto questo punto di vista non ci sentiamo di dare nessuna colpa ad Amadeus ma di sicuro alla Rai sì.

Ora o mai più è un format al 100% made in Italy e, sopratutto, al 100% made in Rai.

È il programma rivelazione degli ultimi anni e proprio per questo motivo non riusciamo a capire perché per anni si è dato accesso diretto al Festival per il vincitore di X Factor, non solo quando il programma era in Rai (con Marco Mengoni e Nathalie) ma persino quando è emigrato su Sky (Lorenzo Fragola e Chiara Galiazzo), ma non al vincitore di Ora o mai più. Piuttosto si sceglie la “baby vincitrice” di Sanremo Young.

Del resto lo dice il titolo del programma stesso. Quell’ora non può essere solo una vittoria in un programma (seppure seguito) e la pubblicazione di un disco in edicola. Quell’ora deve essere una possibilità concreta… deve essere il Festival di Sanremo.

Espresso questo nostro punto ci sentiamo di dire che, pur stimando Lisa, abbiamo trovato di cattivo gusto lo strumentalizzare un vide messaggio di stima di Amadeus realizzato per il programma (cattolico) della Bianchetti, per sotto intendere una presunta falsità dello stesso o comunque una mancanza attenzione.

Amadeus ora non ricopre il ruolo di presentatore di Ora o Mai più ma quello di direttore artistico del Festival della Canzone Italiana, la kermesse musicale più complicata e ambita del nostro paese.

E come tale deve compiere delle scelte su oltre 200 brani che dovranno diventare 20, 22 al massimo.

Mandando una canzone si accetta di correre un rischio, quello di essere selezionati o no, così come una persona qualsiasi quando fa un colloquio di lavoro.

Solo che le persone comuni non utilizzano, in maniera “poco cristiana”, i social e i giornali per recriminare chi non li ha selezionati.