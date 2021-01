Nuova Musica italiana, di questo si occupa principalmente All Music Italia e, come tale, riceve giornalmente comunicati stampa che annunciano l’uscita di nuovi singoli. Accanto a Ermal Meta, Emma con Alessandra Amoroso, Madame, Mario Biondi, per citarne qualcuno fuori questa settimana, ci ritroviamo un sacco di nomi a noi sconosciuti da approfondire. Il problema è che etichette discografiche, studi di registrazione, uffici stampa e artisti stanno perdendo il senno, fidatevi!

Roba che andrebbe ripreso lo slogan “Tutti cantano Sanremo” e rimaneggiato in “In Italia tutti cantano… ma in pochi vogliono pagare per ascoltare musica…“.

Nella settimana del 15 gennaio, quella attuale, sono stati lanciati 73 nuovi brani italiani (e qualcuno l’ho sicuramente perso per strada), brani di cui, teoricamente, noi dovremmo scrivere.

Ora voi direte: “E quindi? È il vostro lavoro!“. Certo, ed il nostro lavoro è anche quello di provare a selezionare i contenuti per i nostri lettori, consapevoli che una selezione va sempre fatta, in quanto il pubblico italiano (ma non è sicuramente un problema che riguarda solo noi) ha purtroppo poca attenzione verso i nomi sconosciuti, le cosiddette nuove proposte.

Questo succede in una grande kermesse musical televisiva come il Festival di Sanremo quanto negli, ormai pochissimi dopo la pandemia, locali di musica dal vivo. Il livello di attenzione è veramente basso. E, quindi, un sito come il nostro deve riuscire a fare una selezione, senza escludere nessun genere musicale, e scegliere a chi dare spazio in quei 14, 21 al massimo, articoli che possiamo riservare ai nuovi artisti.

14-21 perché un numero di articoli su artisti sconosciuti maggiore di questo porterebbe un sito come il nostro che, dal 2019 al 2020 ha segnato un + 50% nelle visite, a un calo di attenzione. E allora questo è il numero massimo di articoli che possiamo dedicare, non senza fatica, agli emergenti su un totale di circa 80-120 articoli pubblicati a settimana.

Uno sforzo non da poco e un lavoro non da poco visto che su All Music Italia il copia e incolla è vietato e tutte le persone che vi scrivono rielaborano i comunicati stampa che arrivano e ascoltano i brani di cui parlano.

Ma al di là del problema sul nostro sito, dove comunque tra articoli, pagelle di Fabio Fiume, Radio date e Release date, cerchiamo di dare uno spazio, anche di una sola riga, a tutti, come si può pensare che questa enorme quantità di musica non crei un problema al mercato?

Prendiamo come esempio oggi, venerdì 15 gennaio. Nella sola giornata di oggi sono stati lanciati 53 singoli (e sicuramente ce ne siamo persi qualcuno per strada nel carico di mail). 53 singoli che corrispondono a più di 53 mail (spesso e volentieri i comunicati stampa vengono mandati alla stampa web e alle radio più di una volta). Non ci credete? Ecco l’elenco…

NUova musica italiana – 15 gennaio

A-L – In queste sere (Red Owl Records /Visory / Thaurus)

Albert – Fernando

Alex Ricci – Stanotte ritorno da te (Cosmica / Ed. Freecom Music)

Almamegretta – Sanacore Live

Andrea Brunini – Isole di plastica (Battitorumore)

Annibale – Storia di un cantautore feat. Peppoh (Annibale)

Benedetta Raina – Canzoni d’amore (Noize Hills Records)

Brividee – 0 Battiti (Factory Flaws)

Brusco – Isola di plastica (Mitraglia Rec.)

Caffelatte – Serpenti (Flamingo Management / Artist First)

Casta – Tonight (Goodfellas)

Celeste Caramanna – Tana libera tutti (Offline Artistic Production)

Diego Random – Fulmini

Emilio Carrino – La signora Felicità

Emma Marrone & Alessandra Amoroso – Pezzo di cuore

Ermal Meta – No satisfaction (Mescal)

Favola – Manchi (Terzo Millennio Records)

Filo Vals – Insonne (Sony)

Frambo – Guerra (La Clinica Dischi – Pdp)

Francesco Cerchiaro – Mare (Dischi Soviet Studio)

Fre – Sott’acqua (Pasta e Flow Entertainment / Warner Music)

Freccia – Non fermarti mai (Tyrus Records)

Gibilrossa – Accettando tutto

Gionathan & N.Ri – Good premonition feat. Chris J. Sandra & Martin Basile (Profimusic)

Giovanni Feddini – Shevchenko feat. Tia (Dogozilla Empire / Sony Music Italy)

Giovanni Segreti Bruno – Ti voglio bene (Joseba Publishing)

Giulia Malaspina – Estate

Giuseppe Salsetta – Il dono dell’ubiquità (Musica è / Believe)

Icy Subzero – Ninna Narcos #lettera 1 (Elektra Records / Warner Music Italy)

Ilaria Di Nino – Savior (IDN Music)

Inflow – Ritorno feat. Forelock ((Italian Soul Summit / Totally Imported)

Iosonorama – Hemingway (Rusty Records)

Joe Perrino – La gelosia (Freecom Music)

Kid Gamma – Mezz’ora

L’Elfo – Sudditalia feat. Ntò (Polydor / Universal Music Italia)

Layla Al Abash – Doppio taglio (Undamento)

Le Cherries – Gocce di limone (8 Nero Music)

Leo Pari – Forever (Neverending Mina / Artist First)

Leyla El Abiri – Bigiotteria (Dischi Bastardi)

Luchitos – 15 anni

Madame – Il mio amico feat. Fabri Fibra (Sugar Music)

Mario Biondi – Cantaloupe Island (Dj Meme Remix)

Marvasi – Vite altrui

Matteo Costanzo – Eterno (T-Recs Music)

Mr Rain – Non c’è più musica feat. Birdy (Warner Music)

Nora – Bloody Mary (UIEM)

Rinomato – Pene d’amore feat. Menomato (MKF Record)

Salvatore Maria Ruisi – Niente non rimane niente (Salvatore Maria Luisi)

Sammartino – Orologi (CDF Records)

Sofia Buscè – Milena

Tecla – L’urlo di Munch (Baraonda)

TACØMA – Infranfersi (Believe)

Valentina Mattarozzi – Nostalgie (Azzurra Music / Believe Digital)

Young Slash – Bonita feat. VillaBanks (Virgin Recors / Universal Music Italia)

Ora, questi brani vanno ad aggiungersi ai 63 singoli lanciati dall’1 al 14 gennaio. Questo vuol dire che, solo nei primi 15 giorni dell’anno, sono state lanciate sul mercato oltre 116 nuove canzoni di artisti noti ma, perlopiù, di emergenti e sconosciuti.

E siccome qui siamo su All Music Italia e parliamo solo di musica italiana, a queste andrebbero aggiunte tutte le uscite internazionali che, sicuramente, non sono poche.

Capite che forse abbiamo un problema? Che, come spesso ripeto ai ragazzi presenti nei Contest musicali a cui partecipo, iniziano ad essere più quelli che vogliono cantare nel nostro paese che quelli che hanno intenzione di spendere 10 euro al mese per ascoltare musica a pagamento su una qualsiasi piattaforma streaming?

Per carità, tutti devono lavorare, il mercato deve girare… uffici stampa, studi di registrazione, registi di videoclip, produttori ( o pseudo tali), ma credo che questo sovraffollamento vada in realtà alla lunga a portare il sistema a collassare su se stesso.

Come si pretende che le radio possano passare anche solo un quarto di tutte queste uscite? Come possiamo pensare che l’ascoltatore musicale medio trovi lo stimolo ad ascoltare cose nuove in quell’immenso oceano che è una piattaforma streaming come Spotify (o Apple Musica TimMusic, Amazon, Deezer etc…)?

E così si finisce per ascoltare la solita musica, quella degli artisti che già conosciamo, quella che Spotify ci impone nelle sue playlist non si sa bene con quale criterio, quella più pubblicizzata e, sicuramente, qualche bella canzone o nuovo talento ce lo perdiamo per strada.

E allora forse c’è bisogno di fermarsi un attimo e pensare a costruire dei progetti musicali più che ad incidere canzoni one shot, c’è bisogno di capire che artisti si vuole diventare e se si hanno davvero le capacità. Bisogna fare selezione a monte, lo diceva già un anno fa Franco Zanetti, Direttore di Rockol, in questo articolo parlando di dischi. Un anno, difficilissimo, è passato, ma non è cambiato niente.