Ieri, sulla mail di All Music Italia, è arrivato un messaggio in cui, senza troppi fronzoli e minacciando anche azioni legali, ci è stato chiesto di rimuovere una recensione dal nostro sito. Recensione firmata dal nostro critico musicale, Fabio Fiume, e apparsa il 19 luglio nella sua rubrica Da Oggi in radio.

Sono onesto, da quando All Music Italia opera nel settore dell’informazione musicale, ci è già capitato che alcuni artisti reagissero male ad una recensione e, quando è successo, hanno manifestato il loro dissenso (anche in modo colorito, vedi qualche rapper) attraverso messaggi privati o pubblici sui nostri social.

Quello che non era mai avvenuto fino ad oggi è che arrivasse la richiesta di cancellare totalmente una recensione dal sito e da tutti i nostri profili social.

A farcene richiesta è stato il signor Aurelio Visconti, a nome dello staff della cantautrice Giovanna Nannoni. Il suo messaggio è questo:

“Spettabile All Music Italia,

Con la presente si richiede, pena azione legale, la rimozione da tutte le vostre testate inclusi i social, della recensione inerente il M° Giovanna Nannoni ed il brano “Oggi è un giorno bellissimo”, scritta dal Signor Fabio Fiume e da voi pubblicata in data 19 luglio 2019 nella sezione “Le pagelle del critico musicale”.

Trattasi infatti di valutazione arbitraria, faziosa e non corrispondente al vero, fuorviante ed offensiva nei confronti del lavoro di un professionista laureato in Conservatorio.

Aggiungiamo inoltre che il brano in questione è vincitore di tre Global Music Awards negli Stati Uniti.

Certi di un vostro ravvedimento, porgiamo i nostri migliori saluti.”

La recensione di cui si parla è quella che segue. Le parole del nostro critico stroncano senza appello la canzone ma, al tempo stesso, elogiano le qualità dell’artista:

“Giovanna Nannoni – Oggi è un giorno bellissimo

A volte si può essere pur brave, come si evince ascoltando la voce cristallina, pulita e virtuosa di Giovanna per averne un esempio, ma sprecarsi in cose che davvero non hanno futuro e fortunatamente, se hanno mai avuto un passato, questo è morto e sepolto.

Tre”

ALL MUSIC ITALIA e I GLOBAL MUSIC AWARDS

Credo sia doverosa da parte mia una premessa.

Il signor Visconti, nella sua mail, ci fa notare che il brano in questione ha vinto tre Global Music Awards, quasi a voler asserire una possibile mancanza di competenza del nostro critico musicale non in grado di riconoscere un brano pluri-premiato.

Fabio Fiume, nel valutare una canzone, non tiene conto di riconoscimenti o altre informazioni. La sua non è una valutazione arbitraria come asserito nella mail, ma è una recensione, l’espressione di una valutazione soggettiva, se così non fosse si occuperebbe di scrivere schede disco.

Detto questo, confesso la mia totale ignoranza sui Global Music Awards, può capitare nel calderone di premi nazionali e non. Essendo io un curioso, ho cercato informazioni su questa manifestazione in cui, per partecipare ed essere valutati, si paga un costo di iscrizione di 50 dollari.

Per dovere di cronaca, è giusto specificare che il brano di Giovanna Nannoni si è classificato al terzo posto, medaglia di bronzo, in due categorie a novembre del 2018 e, nello stesso Premio, sempre al terzo posto a marzo 2019.

In entrambi i casi la medaglia di bronzo è stata assegnata ad altri 45 concorrenti.

Tre premi in pochi mesi per la stessa canzone e nella stessa manifestazione. Questo accade in quanto i Global Music Awards vengono assegnati più o meno ogni tre mesi…

RECENSIONI E POLEMICHE. LA DECISIONE

Fatta luce su questo aspetto, dopo aver sentito il mio avvocato il quale non ha fatto altro che confermarmi quanto già sapevo (la recensione del nostro critico musicale rientra nella libertà di espressione e nel diritto di critica che appartiene ad un sito che si occupa di musica), mi sono a lungo consultato con la mia redazione sul da farsi

Abbiamo deciso di cancellare la recensione da All Music Italia!

È vero, questo stabilisce un precedente sul nostro sito, ma il precedente non è quello che potrebbe sembrare. All Music Italia continuerà ad esprimere il proprio diritto di critica e oggi, come in futuro, non accoglierà a nessun titolo richieste di cancellazione o modifica di recensioni volte ad eliminare un commento non gradito.

Fabio Fiume continuerà ad operare con piena libertà nelle sue recensioni, come ha sempre fatto, giudicando le canzoni e non gli artisti. Giudicando le canzoni e non il curriculum musicale degli stessi.

Un gesto di fiducia nei confronti di un professionista che da anni opera in questo settore.

Io stesso, nonostante sia il Direttore Editoriale di All Music Italia, ho scelto molto tempo fa di non conoscere il contenuto delle sue recensioni fino al momento della pubblicazione. A

volte le sue idee divergono dalle mie, ma lui fa il critico ed io il Direttore e, per quanto mi riguarda, è segno di rispetto da parte mia non interferire nel suo lavoro ma, anzi, permettergli di portarlo avanti con la massima serietà e professionalità.