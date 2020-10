Emma Roccuzzo e X Factor, una storia tipica del mondo dei social.

Emma non fa accedere ai live di X Factor Roccuzzo e sul web scoppia la solita, inutile polemica sui social.

Emma Roccuzzo… cosa sta succedendo?

Partiamo da qualche considerazione visto che mi sto esponendo in prima persona definendo “inutili” le esternazioni contro Emma che ho letto su Twitter e Instagram.

Inutili perché ho sempre l’impressione che le persone predichino bene e razzolino male. Perché dico questo?

Andate sulla pagina Spotify di Roccuzzo… il suo singolo inedito lanciato proprio durante l’esposizione mediatica di X Factor, Ricomincio da qui, uscito il 2 ottobre scorso, in 22 giorni ha collezionato solo 24.500 stream.

Una cifra irrisoria vista l’esposizione nel talent show Sky e la mole di polemiche che ho letto sui social. Dimostrazione a mio avviso che siamo tutti leoni da tastiera televisiva quando serve ma della musica poi ci interessa davvero relativamente poco, per non dire nulla.

Qualche ascolto in più, 55.700, Roccuzzo lo ha realizzato con la cover de Il Mio canto libero. Numeri sempre bassi, sia chiaro, che però dimostrano le ragioni di Emma e della sua scelta… Roccuzzo ha un bellissimo timbro, è anche un buon interprete, ma deve lavorare per trovare una propria dimensione artistica che vada al di là della bella voce, delle cover e delle sagre di paese. Non basta.

E vi dirò di più, per la mia ormai lunga esperienza, trovare inediti validi per una voce come quella di Roccuzzo non è assolutamente semplice.

Se Roccuzzo fosse entrato a X Factor avrebbe fatto la fine di tutti i “talenti” di X Factor senza una direzione musicale precisa… una ventina di serate nei paesi dopo il programma e poi il dimenticatoio, magari con analista compreso come tanti prima di lui.

Alla fine di X Factor, non siate ipocriti, a parte Marco Mengoni, Giusy Ferreri, Noemi, Francesca Michielin, Lorenzo Fragola, Maneskin, Chiara Galiazzo e Michele Bravi (resuscitato post X Factor) di ben 13 edizioni del programma (quindi circa 160 artisti) di chi il pubblico si ricorda? Stiamo parlando di nemmeno dieci artisti. Fate voi…

E se Emma avesse voluto semplicemente tutelarlo da questa batosta?

E se Emma, come è giusto che sia, avesse deciso di prendere la decisione magari più impopolare ma più congeniale al suo gusto, al difficile ruolo di giudice e al futuro discografico reale sul mercato degli artisti che aveva disposizione, che male ci sarebbe?

Anziché far partire inutili inquisizioni fate i fatti, sostenete la musica, soprattutto quella emergente, ascoltando gli artisti su Spotify… perché 24.000 stream dimostrano solo che siete bravi a criticare mai a sostenere.

Per il resto, parere personale, credo che Emma si stia dimostrando uno dei giudici di X Factor più schietti, sinceri e lucidi di tutta la storia del programma. Per fortuna in molti lo hanno capito ed è partito un hashtag su Twitter, #emmadallatuaparte, che ha raggiunto il podio nei Trend Topic della famosa piattaforma social.

Comunque, giusto per darvi un’idea vi lascio alcuni dei Tweet offensivi nei confronti di Emma… e del resto ne riparliamo quando mi farete vedere il cd di Roccuzzo nella Top 10 della classifica vendite.

Clicca su continua per le leggere alcune delle critiche ad Emma.