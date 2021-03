Annalisa, dopo alcune dure critiche, defollowa due noti giornalisti sui social

Annalisa VS la stampa e parte il defollow…

Siamo sinceri, ad onor del vero non ci eravamo accorti di quanto stesse accadendo fino a che diversi nostri lettori ce lo hanno fatto notare. In pratica in queste ore post Sanremo, a seguito di alcune critiche, ci sarebbe stato (il condizionale in questi casi è sempre d’obbligo) un distaccamento tra Annalisa e parte della stampa, o meglio alcuni giornalisti che l’hanno praticamente vista nascere artisticamente ad Amici di Maria De Filippi.

Parliamo nello specifico di giornalisti che nel programma di Maria sono praticamente di casa da anni: Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, tutti e tre seguiti dall’artista sui social (nello specifico Instagram) fino a qualche giorno fa, ed ora, come notato dai fan, defollowati ovvero “non più seguiti”.

I motivi sarebbero le critiche alla canzone presentata in gara al Festival, Dieci, e il comportamento adottato dalla stampa nei confronti della cantante per quel che riguarda la classifica del Festival. Ricordiamo infatti che Annalisa si è piazzata al secondo posto nella classifica della giuria demoscopica (prima nella sua serata), al settimo per l’Orchestra e all’ottavo per il televoto. La sala stampa, invece, l’ha relegata al 17esimo posto.

Questo voto così basso è stato determinante per il piazzamento nella classifica generale dove è scesa fino al settimo posto.

Ma il motivo del defollow, secondo i fan, non sarebbe il piazzamento in classifica ma una certa premeditazione nel farla scendere nella stessa. Vi spieghiamo il perché nella pagina seguire.