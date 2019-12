ALL MUSIC ITALIA promuove la musica, non vende la pubblicazione di articoli!

All Music Italia non vende i suoi articoli. All Music Italia non si fa pagare per i pezzi che vengono pubblicati, che siano per artisti noti e men che meno dagli emergenti.

A questo aggiungo che chiunque usi il nome e il marchio All Music Italia per vendere i propri servizi, ad eccezione del sottoscritto, Massimiliano Longo, Direttore editoriale, fondatore e proprietario di All Music Italia, lo sta facendo in maniera illegale e di conseguenza ne risponderà nelle sedi competenti.

All Music Italia non vende i suoi articoli… questa è una realtà che il sottoscritto, forse ingenuamente, ha sempre dato per scontato non pensando che qualcuno potesse un giorno sfruttare gli spazi che concediamo alla musica emergente ritorcendoli contro di noi.

Eppure questo è accaduto e per questo motivo confidiamo in tutti quelli che stimano e apprezzano il nostro lavoro, lettori, addetti ai lavori, produttori, autori, artisti, discografici, nel diffondere questo articolo.

Ci sono giunte delle segnalazioni da alcuni artisti emergenti e da produttori i quali sarebbero stati contattati da un certo Marco, persona dall’accento romano, che intendeva vendere loro la possibilità di apparire in un articolo su questo sito.

Ma All Music Italia non vende articoli, lo ribadisco. Ci tengo a ribadirlo, le uniche cose che vengono vendute sulle nostre pagine sono i banner pubblicitari.

Tengo anche a sottolineare, non dando per scontato che non ve ne sia bisogno, che nessun ufficio stampa, operatore o addetto ai lavori, e sottolineo nessuno, ha la certezza assoluta di fare apparire qualcuno su All Music Italia.

Sono io personalmente a scegliere, oltre alla linea editoriale, quello che viene pubblicato. E di questo me ne prendo la completa responsabilità ogni singolo giorno.

Non esiste nessun collaboratore del nostro sito che risponde al nome di Marco, diffidate da chiunque vi faccia promesse relative al marchio All Music Italia, e se dovesse accadere non esitata a segnalarmelo sulle mie pagine social.

Vi confesso che mi fa rabbia dovermi ritrovare a scrivere e sottolineare tutto ciò.

Da sei anni io e i miei collaboratori cerchiamo di portare avanti un progetto onesto, dignitoso e credibile pubblicando quante più notizie possibili e dando spazio ad emergenti e realtà indipendente.

Su questo sito ci sono persone che fanno due lavori, altre che macinano kilometri ogni giorno per creare contenuti ed il sottoscritto che va letto alle 4 del mattino per provare a fare tutto al meglio.

Come bene sapete All Music Italia non ha dietro investitori, è uno dei pochi casi di realtà completamente autonoma e indipendente che negli ultimi anni è riuscita ad affermarsi nel mondo musicale in maniera autorevole e credibile.

Per questo motivo tenete a mente questi semplici concetti.

Ogni comunicato stampa di artista va inviato alle mail info@allmusicitalia.it e redazione@allmusicitalia.it con in copia direttore@allmusicitalia.it questo perché, come vi dicevo sopra, tutti i contenuti devono essere autorizzati dal sottoscritto

Nessun ufficio stampa o persona singola (produttori, autori etc etc…) potrà promettervi articoli su All Music Italia perché nessuno qui ha la certezza di apparire, nemmeno gli amici.

All Music Italia non vende articoli. Questo è quanto.