All Music Italia compie sette anni. Ebbene sì, sono già passati più di 2.500 giorni da quel lontano febbraio del 2014 in cui, la voglia di creare uno spazio interamente dedicato alla musica italiana, mi portò insieme ad una manciata di altre persone a creare un blog che parlasse di artisti, canzoni, autori ed emergenti.

In pochi anni quello che doveva essere solo un blog portato avanti come un hobby è diventato un sito, “Il Sito della musica Italiana”, una realtà che oggi viene letta da milioni di persone ( e non è un’esagerazione!) e che non ha mai tradito i suoi intenti originari: parlare di tutti gli artisti, senza nessuna distinzione per genere musicale o età anagrafica, e dare spazio agli artisti emergenti, coloro che più di ogni altro necessitano di visibilità. Lo facciamo da sette anni, tutti i giorni, anche quando le visite ne risentono perché, purtroppo, il pubblico italiano spesso si dimostra poco attento.

Quello che si è appena concluso non è stato un anno facile per nessuno, tantomeno per noi costretti a sopravvivere inseguendo chi, in modo poco professionale, per molti mesi non ci ha pagato gli spazi pubblicitari dovuti. Ma anche questa brutta storia, speriamo presto, verrà lasciata alle spalle.

Oggi per noi è tempo di sorridere guardandoci alle spalle fieri di quello che abbiamo costruito ma, sopratutto, guardando avanti perché c’è ancora tanto da fare. Ogni anno in questo giorno affido l’editoriale del 22 febbraio ad una personalità del mondo della musica che stimo. L’ho fatto con i giornalisti Michele Monina e Franco Zanetti, con la discografica Monica Landro e, lo scorso anno, con l’artista che più di ogni altra rappresenta l’Italia nel mondo, Laura Pausini.

Quest’anno ho voluto fortemente che a raccontarci fosse una persona che nel mondo della musica ci è nata (come dimostra il suo libro consigliatissimo, Dal vinile a Spotify) e che lavora ogni giorno per valorizzare una categoria che noi amiamo molto, a cui dedichiamo titoli, interviste e articoli, coloro che sono artefici del successo di una canzone tanto quanto chi la canta, gli autori.

Per questo con grande gratitudine lascio la parola a Roberto Razzini, Managing Director di Warner Chappell Music Italiana ringraziando come sempre tutte le persone che ogni giorno collaborano alla realizzazione di questo sito e tutti voi che, con grande affetto, ci seguite e leggete ogni giorno. GRAZIE!

Massimiliano Longo

All Music Italia oggi compie 7 anni. Sette è un numero molto importante. In diverse culture antiche, veniva considerato come sinonimo di completezza. Nel nostro caso, potremmo quindi definirlo il “Compleanno della Maturità”.

Credo sia un atto dovuto, da parte di chi fa musica in questo Paese, con qualsiasi ruolo ed in qualsiasi ambito, ringraziare All Music Italia e il suo Direttore, Massimiliano Longo. Ritengo che All Music Italia vada ringraziato per la sua attenzione, non solo dedicata ai grandi Artisti affermati e blasonati, ma anche e soprattutto per la cura e l’attenzione che rivolge agli Artisti emergenti, dedicando tempo e spazio a chi aspira di trasformare la propria passione per la Musica nel proprio lavoro.

Potrebbe sembrare banale ma non lo è. Dare voce a chi vorrebbe trovare uno spazio professionale sul mercato, credo sia meritevole. Farlo con la dedizione e l’impegno del Direttore Longo e di tutto il suo Staff, va ben aldilà del “solo” impegno professionale di un sito dedicato alla Musica Italiana.

Ho incontrato per la prima volta All Music Italia qualche anno fa e da subito sono rimasto colpito dalla cura e dall’attenzione profusa per dare spazio e voce, non solo agli Artisti, ma anche e soprattutto agli Autori.

Gli Autori che le canzoni le scrivono e che troppo spesso vengono “dimenticati”, non solo dal mercato ma anche dallo stesso sistema di cui fanno parte e che alimentano con la loro creatività. Basti pensare come gli Autori siano stati, da troppi anni, spesso dimenticati e non rappresentati persino nell’evento musicale più rilevante del nostro Paese: il Festival di Sanremo. Per l’appunto il “Festival della Canzone Italiana”. Ma questo è un altro tema e non è argomento di oggi.

Oggi festeggiamo All Music Italia, il suo Direttore e tutta la Redazione e lo Staff per questo “Compleanno della Maturità”!!!

Grazie quindi All Music Italia per ciò che fai e per come lo fai!!!

Grazie Direttore Massimiliano Longo per mettere la tua passione, al servizio della Musica!!!

Buon Compleanno All Music Italia!!!

Roberto Razzini