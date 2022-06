Hit Parade, i debutti su Spotify del 3 giugno: un solo, tiepido, ingresso… Blanco. Fuori dalla Top 100 Fedez, Tananai e Mara Sattei

Hit parade settimana 22… come sono andati i nuovi brani (e singoli) usciti nella settimana di venerdì 3 giugno su Spotify? Andiamo a scoprirlo insieme…

Partiamo dal fatto che ci troviamo di fronte ad una settimana anomala per diversi motivi. Primo tra tutti è in mezzo all’ultimo grande ponte prima dell’estate, quello della Festa della Repubblica. Secondo fattore le nuove uscite discografiche, per quel che riguarda gli album sono state poche. Quelle più rilevanti?

Faiv, il nuovo album di Dani Faiv, Strangis di Luigi Strangis, Armageddon di Ketama126 e Hustle Mixtape di Capo Plaza. La notizia è che nessuno di questi dischi è riuscito a piazzare nuovi brani nella Top 200 di Spotify nel giorni di uscita. Un risultato sorprendente, in negativo, sopratutto per quel che riguarda Ketama e Capo Plaza (i brani del Mixtape di quest’ultimo hanno raccolto tra i 4.000 e gli 11.000 stream). Sul vincitore di Amici 21 ce lo si aspettava contenendo il suo primo EP solo un brano inedito rispetto a quelli usciti durante il suo percorso nella scuola.

Quindi ribadiamo, nessuno dei loro nuovi brani è riuscito ad entrare nella Top 200 Spotify del 3 giugno.

Hit parade settimana 22

Anche nei singoli le novità non sono riusciti a raggiungere la soglia minima di questa settimana, 42.700 stream, tanti sono quelli raggiunti il 3 giugno dal brano che si trova alla numero 200, ed entrare subito in classifica. Un brutto segnale sopratutto per due dei brani che si candidano a tormentoni dell’estate 2022: Mezzanotte di Ana Mena e, sopratutto, La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei.

Resta da vedere se queste canzoni recupereranno nei giorni successi, probabile sopratutto nel caso di Fedez, a ponte finito. Certo non si può ignorare che alcune canzoni dell’estate degli anni passati sono rientrate in classifica venerdì. Tra loro: Makumba di Noemi e Carl Brave alla #198, Riccione dei Thegiornalisti alla #191, 50 special dei Lunapop alla #179 (un brano uscito nel 1999!) e Un bacio all’improvviso di Rocco Hunt e Ana Mena alla #162.

Attenzione però, un nuovo brano dell’estate uscito venerdì 3 giugno, è riuscito ad imporsi nella Top 100, anche se sicuramente con una partenza meno importante di quello che si aspettava. Si tratta di Nostalgia, il nuovo singolo inedito di Blanco, che ha debuttato alla posizione numero #88 con 74.132 ascolti.

Non ci resta che aspettare la prossima settimana quando, a quanto pare, inizieranno due settimane di fuoco per le uscite dell’estate 2022.