HIT PARADE, i debutti su Spotify del 16 settembre: Nigh Skinny totalizza oltre 7 milioni di stream con “Botox”. Nessun brano di “Battito infinito” in Top 200

Hit parade settimana 37… come sono andati i nuovi brani (e singoli) usciti nella settimana di venerdì 16 SETTEMBRE su Spotify? Andiamo a scoprirlo insieme ricordandovi che qui trovate le pagelle del nostro critico musicale.

Questo appuntamento con la nostra rubrica mette in luce più che mai come rap e urban siano generi inarrestabili al momento mentre il pop deve trovare nuovi orizzonti vista anche la crisi del supporto fisico con il cd ai minimi storici e il vinile in salita, ma senza numeri da capogiro.

Andiamo a capire come si sono comportati nel giorno del debutto gli album di Night Skinny, di Eros Ramazzotti e i singoli di artisti come Marco Mengoni ed Elodie.

HIT PARADE SETTIMANA 37

Come dicevamo Night Skinny è tornato con un nuovo disco, Botox, progetto che vede ben 40 artisti collaborare con lui (qui per i dettagli), e invade la classifica di Spotify nel giorno di uscita con tutti e 21 i brani.

Il Producer non riesce a conquistare la vetta che rimane in mano a Ferrari, brano internazionale con la presenza di Lazza, ma il resto della Top 10 del 16 settembre è tutta sua e tutti e 21 le canzoni entrano in Top 50.

Andiamo a scoprire nel dettaglio le varie canzoni:

#2 Giorni contati con Paky, Noyz Narcos, Geolier e Shiva – 516.564

#3 Diavolo con Ghali , Rkomi, Tedua e bnkr44 – 499.223

#4 Fake con Geolier e Luché – 474.480

#5 Blessed con Madame, Drast, thasup e Ariete – 472.676

#6 BTX Posse con Fabri Fibra, Ernia, Lazza, Tony Effe, Coez, Geolier, Guè, Paky e MamboLosco – 431.462

#7 Marciapiede con Tony Effe, Ernia & Rkomi – 401.824

#8 Prodotto con Ernia, Paky, Jake La Furia & Lazza – 390.913

#9 Doppio Hublot con Guè & Baby Gang – 388.831

#10 Coki con Tony Effe, Noyz Narcos, Ketama126 e Guè – 383.700

#12 Mezzanotte in punto con Franco126, Ketama126 & Bresh – 363.995

#14 Non aprire con Salmo – 349.359

#15 Addio con Rkomi, Ernia, Mahmood & Gazzelle – 311.263

#16 Come mi guardi con Madame, Coez & Bresh – 310.405

#19 Dedication con Geolier & anice – 290.623

#21 Millesimati con Noyz Narcos, Lazza, Salmo & J Lord – 289.473

#22 Scale con Luché – 289.092

#24 Per la strada con Rkomi, Coez & Guè – 265.822

#26 Marmellata con Rkomi, Pyrex, VillaBanks & Carl Brave – 251.825

#29 Così non va con Madame, Rkomi, bnkr44, Gaia & Elisa – 222.512

#31 Sparami con Ariete, Ernia & CoCo – 212.246

#46 Changes con Vettosi, anice, J Lord, 2Rari – 168.765

Il totale degli ascolti di Botox nel giorno di uscita? 7.285.053, un record che lo porterà sicuramente al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti questo venerdì.

La media di ascolto dei brani del disco nel primo giorno sul solo Spotify è di 346.907 stream e, giusto per farvi un’idea, sabato 17 settembre gli ascolti delle 21 canzoni hanno totalizzato un totale di 4.539.782 stream.

Night Skinny a parte la più alta nuova entrata italiana è il nuovo singolo di Marco Mengoni, Tutti i miei ricordi, che si piazza alla #106 con 73.210 stream nel primo giorno.

Se contassimo anche i brani internazionali sarebbe preceduto da uno dei brani del nuovo disco delle Blackpink alla #92 (la band è presente in Top 200 del 16 settembre con soltanto un altro brano alla posizione #186).

Debutta invece alla #174 Proiettili, nuovo singolo di Elodie contenuto nel film Ti mangio il cuore, in cui duetta con Joan Thiele. Per lei 47.872 stream Spotify nel primo giorno.

Il grande problema del pop italiano, sopratutto di quello dei “senatori”, coloro che da metà degli anni ’80 in poi hanno portato il pop in vetta alle classifiche esportandolo anche all’estero, continua a faticare tremendamente sulle piattaforme streaming.

E in un momento in cui le vendite dei cd fisici toccano il minimo storico questo è un gran problema. Nessuno dei 12 brani, di cui due già editi, del nuovo disco di Eros Ramazzotti, Battito infinito, riesce a superare i 43.468 stream della posizione numero #200 del 16 settembre e ad entrare in Top 200.

Per fortuna che il tour è partito con il botto, segno di un percorso solido nei live costruito negli anni.

Non riescono ad entrare in Top 200 nel giorno di uscita nemmeno i Fast Animals and Slow Kids feat. Ligabue.

Appuntamento alla settimana prossima con la nuova Hit parade.