Hit Parade, i debutti su Spotify dell’1 luglio: Luché, Irama e Tananai in Top 50. Fuori dalla Top 200 il trio Blind, Cioffi e Random

Hit parade settimana 25… come sono andati i nuovi brani (e singoli) usciti nella settimana di venerdì 1 luglio su Spotify? Andiamo a scoprirlo insieme…

Partiamo subito da singoli brani prima di passare ai dischi.

HIT PARADE SETTIMANA 25

Mentre la hit dell’estate, La Dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei, appare imbattibile dall’alto del suo mezzo milione di ascolti di media al giorno, la più alta nuova entrata “singola” della settimana è al 18esimo posto. Si tratta di Che stai dicenn singolo inedito di Luchè feat. Paky che totalizza nel primo giorno di uscita 218.034 stream.

Segue il nuovo singolo per l’estate 2022 di Irama: PamPamPamPamPamPamPamPam. Il brano entra alla #43 con 142.621 ascolti piazzando un debutto migliore rispetto a singoli di successo come Arrogante e Mediterranea. Poco più in basso c’è la nuova di Tananai, Pasta. Con 138.484 stream entra alla #47.

A scendere in classifica, uscendo dalla Top 50 dell’1 luglio, troviamo alla numero #56 Tête di AVA con Medy e Villabanks che totalizza 113.138 ascolti, seguita da Lucifero di Emis Killa, 107.617 stream nel giorno del debutto e Tori seduti di Shade con J-Ax, alla #86 con 84.481 ascolti.

Fuori dalla Top 100 troviamo alla #125 Bonsoir di Francesca Michielin (65.340 streaming).

Non entrano nella Top 200, totalizzando quindi meno di 45.000 stream nel giorno del debutto, i nuovi singoli di: Emanuele Aloia (29.548), Nerone (24.417), Claver Gold (21.003), Bianca Atzei feat. Get Far e Bombai (7.875), Cara (6.943), Blind con Cioffi e Random (5.740), Ivan Granatino (2.536) e Matteo Faustini (1.546).

HIT PARADE GLI ALBUM

Con l’arrivo di luglio si riducono all’osso le nuove uscite discografiche per quel che riguarda album ed EP. Sono due le principali uscite della settimana: Giù di Neima Izza e Respira di Samurai Jay. Nessuno dei brani del disco di quest’ultimo riesce ad entrare in Top 200 Spotify a differenza dei nuovi pezzi di Neima Izza che la centrano tutti e undici.

Eccoli nel dettaglio:

#32 Lei feat. Rondodasosa 171.396

#60 Bebe feat. Baby Gang 108.802

#87 Fedele al quartiere feat. Vale Pain 83.707

#105 Giù 72.134

#107 Euro 71.301

#127 C’est pas facil 65.126

#145 Basta 60.096

#151 Casa (Acoustic Version) 58.750

#179 Aiuto 49.094

#180 Anni 90 49.003

#40 Casa feat. Nko (153.718)

In totale gli ascolti dei nuovi brani del disco sono 789.409 a cui si aggiungono quelli del brano già fuori, Casa, per un totale di 943.127 stream con una media a brano di 85.739 ascolti.