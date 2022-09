HIT PARADE, I DEBUTTI SU SPOTIFY DEL 9 SETTEMBRE: Tiziano Ferro in Top 50. Bene anche Vale Pain con Anna

Hit parade settimana 36… come sono andati i nuovi brani (e singoli) usciti nella settimana di venerdì 9 SETTEMBRE su Spotify? Andiamo a scoprirlo insieme ricordandovi che qui trovate le pagelle del nostro critico musicale.

Questa settimana c’è stato il ritorno di una delle più importanti popstar italiane, sicuramente la più importante dell’ultimo ventennio, Tiziano Ferro. Andiamo subito a scoprire come sono andate le cose.

HIT PARADE SETTIMANA 36

La vita splendida, il nuovo singolo di Tiziano Ferro scritto insieme a Brunori Sas e Dimartino, debutta alla posizione numero #46 con 115.331 stream Spotify. Per i più curiosi gli ascolti del brano sono scesi nel secondo giorno (75.992, posizione #81).

Secondo miglior debutto della settimana è Senza Emozioni di Vale Pain feat. Anna. Per loro posizione #52 e 107.521 ascolti nel giorno d’uscita.

Chiude il podio Baby Gang con Vieni te che entra alla #65 e colleziona 94.429 stream.

Fuori dalla Top 100, alla #110 per la precisione c’è Cartier #1, nuovo singolo di Medy. Per questo brano 62.885 ascolti.

Riesce ad acciuffare la Top 200 di Spotify, e non è scontato per un brano di un’artista pop, Francesca Michielin con Occhi grandi grandi. Per lei posizione numero #176 e 43.033 nel giorno del debutto. Il brano nella giornata successiva, il 10 settembre, non è riuscito a rimanere saldo in Top 200.

Tra le nuove uscite fuori dalla Top 200 LA NIÑA, Camilla Magli, North of Loreto con Raf e Gué e i Marlene Kuntz.

Questa settimana nessun nuovo album ha invaso le classifiche degli stream di Spotify con le sue canzoni. Vedremo cosa succederà settimana prossima con l’arrivo dei nuovi dischi di Eros Ramazzotti, Claver Gold e Night Skinny.