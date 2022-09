Hit Parade, i debutti su Spotify del 23 settembre: thasup subito primo ma sono i Pinguini Tattici Nucleari a continuare a stupire

Hit parade settimana 38… come sono andati i nuovi brani (e singoli) usciti nella settimana di venerdì 23 SETTEMBRE su Spotify? Andiamo a scoprirlo insieme ricordandovi che qui trovate le pagelle del nostro critico musicale.

Sono due le principali usciti di questa settimana. Il nuovo singolo di thasup e quello dei Pinguini Tattici Nucleari. E se il primo si piazza, come era prevedibile in vetta, a stupire è la Perfomance nel giorno di uscita della band di Riccardo Zanotti.

Tra l’altro ricordiamo che la band sarà presente nel nuovo album di thasup con un featuring.

Andiamo a scoprire subito cosa è successo nella chart di Spotify il 23 settembre.

HIT PARADE SETTIMANA 38

In attesa dell’arrivo, venerdì 30 settembre, del suo nuovo album (vedi qui) thasup ha lanciato un nuovo estratto, okk@appa, ed è subito balzato al primo posto della charts di Spotify nel giorno di uscita.

Gli ascolti sono stati 576.052, un risultato straordinario anche perché in questo brano, a differenza del precedente s!r!, non sono presenti featuring.

Ancora più sorprendente, se si contano le difficoltà degli artisti pop nell’epoca dello streaming, è il sesto posto di Ricordi, nuovo brano dei Pinguini Tattici Nucleari. Per loro 324.305 stream nel giorno di uscita.

La band tra l’altro mantiene in Top 10 anche il precedente brano, Giovani Wannabe.

Entra in Top 100 anche Naska con O mi uccidi. Il brano si piazza alla #84 con 90.110 stream su Spotify. Scendendo in basso fino alla #195 troviamo un altro brano della riedizione in formato deluxe, con 4 brano aggiuntivi, del suo Rebel. Si tratta di Schiena dritta che colleziona 45.928 ascolti.

Tra le nuove uscite fuori dalla Top 200, quindi con meno di 45.676 ascolti nel giorno di uscita (venerdì 23 settembre), i nuovi singoli di Nesli, il ritorno dei Gazosa e la nuova di Mv Killa.

Non riescono ad entrare nella Top 200 nemmeno i brani del nuovo disco dei Verdena e del Banco del mutuo soccorso. Vedremo venerdì il debutto nella classifica FIMI visto che parliamo di artisti più seguiti per quel che riguarda l’acquisto dei dischi in formato fisico.