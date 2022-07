Hit Parade, i debutti su Spotify del 22 luglio: Top 20 per “Copacabana” di Rhove e Paky

Hit parade settimana 29… come sono andati i nuovi brani (e singoli) usciti nella settimana di venerdì 15 luglio su Spotify? Andiamo a scoprirlo insieme…

Passata una settimana continua il predominio del nuovo singolo di thasup con Lazza, Sfera Ebbasta e Charlie Charles. La sua S!r! infatti non ha mai mollato la numero #1 sino ad oggi e non è mai scesa sotto il mezzo milione di stream al giorno per un totale di oltre 7.600.000 stream in poco più di una settimana.

Ma passiamo alle novità della settimana…

Hit parade settimana 29

Il debutto più alto nella giornata del 22 luglio è quello della nuova versione di Copacabana di Rhove in duetto con Paky. Il singolo infatti ha totalizzato 233.164 stream nel primo giorno debuttando alla #18.

Entra alla #27 Ti amo di Vale Dolore con Nko. Per questo brano 188.611 ascolti su Spotify nel giorno di uscita.

Alla #43 entra il nuovo singolo di Bresh, Il meglio di te, con 144.947 stream. Posizione #55 per Sarabamba di Massimo Pericolo con Gué & Crookers che totalizza 119.883 ascolti.

Per trovare l’ultima nuova entrata del 22 luglio bisogna scendere fino alla #193 dove troviamo MALA della SLF ovvero MV Killa, Yung Snapp, Lele Blade e Vale Lambo.

Il pezzo è l’unico inedito della ristampa del disco del collettivo ad entrare nella Top 200 di Spotify il 22 luglio con 42.869 stream.