HIT PARADE, I DEBUTTI SU SPOTIFY DEL 15 LUGLIO: THASUP è tornato… e supera il milione di stream in un giorno!

Hit parade settimana 28… come sono andati i nuovi brani (e singoli) usciti nella settimana di venerdì 15 luglio su Spotify? Andiamo a scoprirlo insieme…

Partiamo subito con un nuovo brano che ha fatto il suo esordio direttamente alla numero #1 della classifica Spotify. Parliamo del ritorno de “Il Supremo”, l’ex tha Supreme ora semplicemente thasup. Il giovane artista Producer ha coinvolto nel suo nuovo brano, S!r! (qui testo e dettagli) tre pesi massimi: Lazza, Sfera Ebbasta e, co-produttore del brano con lui, Charlie Charles.

Il lancio del brano è avvenuto con una campagna molto particolare.

HIT PARADE SETTIMANA 27

Il risultato in termini numerici di questo ritorno? Oltre un milione di stream nel giorno di uscita. Un risultato mancato dagli ultimi lanci di Lazza e Blanco (sopra i 700.000), da Sfera Ebbasta con Rvssian e da La Dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei (oltre 600.000 stream nel primo giorno)

Per la precisione gli stream di S!r! al debutto sono stati 1.156.740. Un risultato di questo topo non si vedeva dall’14 febbraio, quando il brano vincitore del Festival di Sanremo 2022, Brividi di Mahmood e Blanco, superò per l’ultima volta quota 1.100.000 stream in un giorno (aveva debuttato il 2 febbraio con oltre 3 milioni di ascolti Spotify).

E a parte questo grande successo? Solo due nuove entrate… alla #83 Pyppare, nuovo singolo di Taxi B con 81.620 ascolti, e alla #134 Sole di fine estate di Villabanks e Linch con 58.352 stream nel primo giorno di uscita.

Non riesce ad entrare nella Top 200 il nuovo singolo di Gianni Morandi scritto da Jovanotti, La Ola, e neanche i nuovi di Boyrebecca feat. Boro Boro, la scommessa Island Records, Epoque, i Nu Genea, Sonohra e Zero Assoluto.

Questa settimana inoltre non ci sono nuove uscite, per quel che riguarda gli album, che entrano nelle chart di Spotify.