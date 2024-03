Cricca, dopo solo tre mesi, non è più un artista Columbia Records?

Qualche mese fa Cricca, allievo dell’edizione 2022/2023 di Amici di Maria De Filippi è entrato a far parte della scuderia di Columbia Records/Sony Music Italy. Negli scorsi giorni l’immagine che ritrae il giovane cantautore con tutto il team è scomparsa dai profili ufficiali della label. Cosa è successo?

Facciamo un passo indietro. Era il 13 dicembre del 2023 quando la Columbia Records guidata da Giulia Mazzetto postava sulla sua pagina Instagram la foto che annunciava l’ingresso di Cricca nel proprio roster di artisti. Un scommessa su artisti giovani che è stata seguita da altri nuove entrate come quelle di Spacehippiez e Faccianuvola (vedi qui).

Due giorni dopo la foto di gruppo con il team di Columbia Records veniva lanciato il nuovo singolo dell’artista, “Sbagliato“, canzone che ad oggi conta oltre 206.000 ascolti sul solo Spotify.

Meno di un mese dopo dall’uscita del singolo Cricca, reduce da una dolorosa rottura con la ballerina conosciuta ad Amici, Isobel, annunciava di aver bisogno di tempo per sé stesso e partiva per l’Africa con la madre, un viaggio che ha documentato sui social e che gli ha permesso di tornare a contatto con le vere priorità delle vita, e non solo.

Nelle scorse settimane il ragazzo ha fatto ritorno in Italia e preso parte a varie attività promozionali tra cui il Webboh Fest durante la settimana del Festival di Sanremo ma sui suoi profili social non sono più apparsi aggiornamenti sui prossimi progetti.

Contemporaneamente, come segnalatoci da diversi nostri lettori, l’immagine dell’ingresso di Cricca nel roster Columbia Records Italy, quella che potete vedere qui a seguire, è sparita dal profilo Instagram della casa discografica, unico caso.

A questo punto tutto farebbe pensare che, dopo meno di tre mesi il rapporto discografico tra Cricca e Columbia si sia concluso anche se non ci sono comunicazioni ne conferme ufficiali in merito. Sarà realmente così?

Ovviamente All Music Italia rimane a disposizione per dare spazio ai diretti interessati per eventuali precisazioni al riguardo.