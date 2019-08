Quanto l’avete aspettato il ritorno di Da Oggi In Radio la rubrica che significa ” pagelle nuovi singoli in uscita “?

Suvvia, sono stato in vacanza solo per due settimane; me le meritavo no? Giuro che mi sono ricaricato ed ho riposato le orecchie talmente tanto che, per il ritorno, in molte delle canzoni che ho ascoltato, ci ho trovato quasi subito riferimenti ad altre cose, somiglianze varie. Ne saranno felici gli artisti, ma tant’è!

D’altronde non è che somigliare a qualcos’altro significhi in automatico bocciatura, s’intenda. A volte si tratta solo di sensazioni, ispirazioni… Bando alle ciance, oggi riprendono le uscite e da qui a Natale ci sarà ogni settimana da sgobbare di più.

Augurandomi e augurando a tutti voi di sentire tante cose belle, diamo il via alla nuova stagione di Da Oggi In Radio e a tutte le pagelle nuovi singoli in arrivo.

Cominciamo…

Giordana Angi – Stringimi più forte

Giordana anticipa il nuovo album con questo singolo in cui dimostra di aver preso molte cose dal suo vecchio mentore Tiziano Ferro. Sfido chiunque ad ascoltare questo brano e a non pensare all’artista di Latina. Il brano è nell’insieme però valido sia per contenuto che per alcune uscite originali, anche se nell’arrangiamento l’idea viaggia molto sulle corde de’ La Differenza Tra Me E Te del già citato cantautore.

Sei+

Edoardo Bennato – Ho fatto un selfie

Le atmosfere rock, che poi virano con facilità verso una teatralità spiccata, sono sempre state proprie dell’artista partenopeo. Un po’ meno te lo aspetteresti disquisire su linguaggi social. Poi ascolti e capisci che è un suo modo ironico di fare il punto della situazione su questa mania, non tralasciando di fornire una morale.

Sette

Clementino – Mare di notte

Con delle chitarre che profumano dell’ultimo Pino Daniele ( che con Clementino ha avuto a che fare ) questo brano è l’esatto esempio di quando il Maccaro scrive delle canzoni che vogliono essere proprio canzoni e non pezzi rap. E’ un sunto di esperienze concentrate in tre minuti scarsi. Avrebbe potuto essere maggiormente sviluppata, avere magari uno special.

Sei=

Coez – La tua canzone

Maniera originale per cantare l’amore, che viene qui non proposto in forma ballata ma con un mid tempo allegrotto di base. La personalità di Coez, sempre abbastanza riconoscibile, cade però qui nell’errore nell’inciso di somigliare per intenzione a Calcutta.

Sei=

Aura D’Arco – Estate in diretta

Insieme di banalità sia nel testo, che nella musica, che nell’arrangiamento che non permette a questa canzone di essere qualcosa che ti faccia pensare subito a chi la propone. E’ proprio un ingrediente non stonato per il frullato musicale generale attualmente in giro.

Quattro

Deleterio – Per ore

Il rap/trap trova per la voce di Deleterio una modalità più sensuale di essere proposto. Le atmosfere riportano verso produzioni americane r’n’b, di quelle ballate spesso messe in chiusura di album completi. Il testo non si allontana troppo invece dagli stilemi soliti.

Sei +

Luca Dirisio – Come il mare a Settembre

Ballata sentimentale che Dirisio canta con la sua solita grinta passionale. Bella l’analogia del mare a Settembre, che si svuota d’italiani e si riempie di stranieri, tra gli ombrelloni che sono in realtà un’immaginazione. Musicalmente è piuttosto essenziale e non ha momenti di particolare originalità. E’ una canzone pop di buona fattura… ma come tante altre.

Sei

Effe16 – La Puglia

La Puglia fa da sfondo ad una vacanza finita ed il pensiero di ciò che li si è vissuto. Il brano è un pop suonato, di quelli che non è che se ne sentono tantissimi, ma il linguaggio interpretativo è un po’ troppo carico, un po’ forzato, tanto da apparire un po’ vetusto. Finale elettronico a sorpresa… che avrebbe meritato poi di fare da tappeto ad almeno una ripetizione d’inciso.

Cinque

Veronica Fusaro – Rollercoaster

Le intenzioni sono abbastanza chiare per la cantante svizzera di origini italiane, quelle di riproporre in maniera aggiornata un cocktail pop di matrice anni 60, cosa che ebbe un vero e proprio boom una decina di anni fa, anche se non in una versione meno alle grotta di questa, tutta clap clap e coretti sognanti di accompagnamento. Si distingue però dalla massa e potrebbe quindi essere idea vincente.

Sette

Andrea Giraudo – Chi sarai mai

Tutto molto artigianale, molto lontano dalle produzioni attuali. Questo potrebbe essere un bene se però si riuscisse a restare contemporanei con l’idea musicale. Con questo brano invece Giraudo è quasi proteso ad un cantautorato d’inizio anni 70. Un po’ anacronistico. Anche il livello dell’incisione non è assolutamente paritaria ai mezzi oggi a disposizione.

Quattro

Thomas Grazioso – Honey

Tre singoli in contemporanea per Grazioso che forse aveva le idee confuse per decidere su cosa puntare, magari perché molto diversi tra loro! Questa Honey è un funkettino che sfrutta una serie di suoni già sentiti, gioca un po’ odiosamente con l’inglese per risultare figo e con qualche effetto vocale soprattutto nelle alte, cosa di cui però va detto, il nostro non ha bisogno. Passa senza lasciare traccia.

Quattro

Thomes Grazioso – Ritornerò

Qui si ripiega invece su una formula ballata mid tempo dal testo un po’ banale. Ritornerò sulla tua pelle a sentire il respiro tuo forte … Nulla di nuovo sul fronte musicale ma qualche buon gioco interpretativo e di variazioni vocali.

Cinque

Thomas Grazioso – Come nessuno

E qui siamo invece sulla ballad, proprio ballad. Qui però alla banalità del testo si unisce anche una forma canzone un po’ andata, quella da boyband di inizio anni 00, quando pubblicavano il brano per le feste di Natale. Mancano qui giusto i campanacci.

Quattro

