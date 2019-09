Grandissimi nomi questa settimana che è quella che ufficialmente ci porta verso l’autunno, che se pur riconosciuta come la stagione triste per molti, dal punto di vista musicale è quella più ricca di nuovi singoli.

Non temete però, ho ascoltato comunque moltissimi emergenti perché Da Oggi In Radio, continui ad essere la rubrica per tutta la musica che esce, non solo per quella più ricca che appare ovunque.

Andiamo subito a conoscere le pagelle nuovi singoli in uscita oggi, 20 settembre.

Arido – Io ti assomiglio

Interessante musicalmente e proprio anche strettamente dal punto di vista del motivetto, che in realtà è più intelligente di quello che può sembrare a primo ascolto, con attenzione ai particolari non da poco. Il testo è una sorta di faccia a faccia con un amico reincontrato e le vite di entrambi, partite dallo stesso posto ma finite in direzioni diverse. “ Nel tempo ci sono tutti i ma…” e forse in quei ma ci sono gli snodi della nostra vita. E’ una vera e propria crociata mia, ma uno special non avrebbe arricchito il brano?

Sei

Tiziano Bak Bacarani & Giulia Tosoni – L’aurora

Migliora la possibilità radio di Bacarani con questo singolo dal punto di vista musicale. Tuttavia il testo è un po’ poverino e le due voci in duetto sembra che abbiano poco a che fare l’una con l’altra, come se fossero ( e lo sono ) due mondi diversi. In un paio d’occasioni lei poi sembra maldestramente aggiunta, come nelle sovrapposizioni finali, dove è lontanissima, come l’ultima delle coriste a cui non dar spazio.

Quattro ½

Francesco Bellucci – 20 lt di benzina

Ma ricordo male io o il simbolo del litro era semplicemente L e non Lt? Ci si faceva equivalenze e problemi… detta questa scemenza in realtà cerco solo di allontanarmi da questo rock di vecchissima concezione, che ha un po’ quel fare menefreghista che vorrebbe attingere da Vasco, ma ha più il sapore di cose minori come Vernice o Steve Rogers Band; non me ne vogliano ovviamente, ma vicino a Vasco chiunque risulterebbe minore.

Quattro

Blumosso – Considerazioni sulla vita

Ricordi, immagini che passano per la mente, delusioni vissute e relatività sul futuro. Testo acuto e, nell’inciso, un falsetto tenue che ricorda il compianto Ivan Graziani . Interessantissima scrittura così come le scelte per l’arrangiamento, anche se in alcuni passaggi ricorda alcune cose di Gianluca Grignani. Bella promessa, comunque.

Sei ½

Andrea Biagioni – Surferemo

Prestato per l’occasione alla veste d’ interprete puro qui, il cantautore Biagioni torna dopo le esperienze talent in versione quasi folk. Sembra una di quelle produzioni di artisti alla Jack Johnson. E’ un’evasione godibile dal punto di vista musicale, ma un po’ leggerina nel testo.

Sei =

Bouvet – Casa mia, casa tua, casa nostra

Intelligente sguardo pop, con aperture ai synth primi anni 80 ( in particolare c’è un suono che è riconoscibile di provenienza da Enola Gay degli Omd ). Vita di tutti i giorni, condivisione, ospitalità, un caffè di benvenuto, il tutto in un pezzo completo, che pur se breve è ben trattato in tutte le sue parti, senza fretta.

Sette

Brunori Sas – Al di là dell’amore

“Questi parlano come mangiano ed infatti mangiano molto male… e fanno finta di non sapere che si tratta di donne e di uomini” inizia così questa meraviglia musicale nuova concepita da Dario che compie qui l’ultimo passo verso una popolarità giusta, meritata, per la scrittura particolare e sensata allo stesso tempo. Qui una visione sociale concreta su un tappeto musicale che nel finale spinge con giochi di fiati ed elettronica che pescano nella tradizione di quest’ultima, risultando completamente nuovi.

Nove

Salvo Buono – E’ la musica

Quanto piace a Salvo Buono il Renato Zero degli anni 70? La sua maniera di cantare però sembra non andare al passo con la musica, finendo con l’appesantire. Questo Renato di certo non l’aveva. Fuori luogo.

Tre

Calibro 40 – Balla per me

Rap semplicissimo, su base danzereccia che ha di positivo una chitarra che funkeggia in sottofondo, cosa che è però anche il limite: perché tenere una cosa buona in sottofondo? Per il resto l’artista non rivela qui certo la sua bravura nello stile, preferendo più di fare il piacione, un po’ alla Briga.

Quattro

Aida Cooper – Quante volte

Una delle belle ultime zampate prima che Mia Martini fosse costretta all’esilio artistico, viene qui ripresa da Aida Cooper la cui storia musicale si è spesso intrecciata a quella delle sorelle Bertè. Il pezzo è affrontato con rispetto, un pizzico di teatralità ed una base più scarna ed asciutta. Voce bella e vicina a quella dell’amica a cui Aida poi rende omaggio con un album completo.

Sei ½

Dianime – Oltre

Ammetto di aver pensato per un po’ alla Ambra di T’appartengo e quelle cose là. Non è adolescenza che si ripropone ma proprio un modo di fare rap che arriva da quegli anni là, in cui si cercava di fonderlo col pop. Dianime canta bene comunque, senza bisogno eccessivo di raddoppi e rinforzi nella parti appunto cantate, che pur qui ci sono. Il risultato resta però figlio d’altri tempi.

Cinque

Ubaldo Di Leva – Settembre

Di Leva vede Settembre esattamente come lo vedo io, cioè la vera ripartenza dell’anno, il momento in cui tutto riparte. La scrittura è molto pop, scorrevole, anche se piuttosto generica nonostante descriva qualcosa di caro all’artista, la sua passione per la musica.

Sei =

Don Joe, Ketama 126, Franco 126 e Franco Califano – Cos’ è l’amore

La voce del cantautore romano, il beffardo Califfo, è rimaneggiata e messa al servizio di un brano che racconta l’incapacità di riconoscere l’amore, accorgendosene che era tale quando ormai è finito. E’ una celebrazione tutta romana, che ha quel seme inedito che aveva scritto il compianto Franco. Base un po’ angosciante ma funzionale. E tutto sommato è bello risentire Califano e la sua scrittura cruda, vera e senza perbenismi.

Sei ½

Drama – Come noi

Per un rapper è troppo importante, per quanto bravo tu possa essere, veloce, velocissimo nel freestyle, che le parole siano tutte chiare. Invece non è proprio tutto chiaro nel rappato di Drama, che concepisce inoltre si un pezzo ficcante in un certo senso, ma non privo di tipicità nel testo e senza alcuna variazione nella base. Sembra più un esercizio di stile, un “ guardate come sono bravo” che un pezzo con cui emergere.

Quattro ½

Giacomo Eva – Errore bellissimo

Già autore per altri, tra cui il pezzo di Sanremo 2019 di Renga, adesso debutta in prima persona con una ballata funzionale che gode di pause e ripartenze che creano gioco. La voce è personale ed il testo aperto a più letture di quel che potrebbe essere l’errore tanto che solo alla fine, con la frase “ in bocca ho un tuo bacio” , si può forse capire che si parla d’amore.

Sei

Angelo Famao – Un’avventura estiva

Reggaeton che osa dire una frase come “Baby tu lo sai che mi piaci, se balli così tu mi curi” ed ancora “voglio che mi porti sulla luna, voglio che sarai tu la fortuna, non m’importa se faremo tardi, le emozioni saranno miliardi” . So che probabilmente i J Balvin di turno dicono le stesse cose, ma lì basta che non ti sprechi a tradurre ciò che senti, qui pur non sprecandoti lo capisci… e schiumi! E’inevitabile.

Due

Jonathan Celia Faro – Come un amico ama

Una celebrazione dell’amicizia che però sembra non avere mai ascoltato che so, la maniera che ha usato Cocciante di farlo, fatta senza trascurare la forma canzone e soprattutto senza cadere in frasi banali. Qui siamo al dirsi le cose quando il sole tramonterà o lui non ti lasdcia quando piangi, questo è l’amico, l’amico del cuore. Ho il diabete!

Tre

