Nuova settimana con nuovi singoli e quindi ecco la nostra rubrica, #DaOggiInRadio, che oggi si bagna di grandi protagonisti della musica italiana che tornano per popolare la nuova stagione musicale. Spazio sempre anche a tanti emergenti.

Qui i miei pensieri sulle novità della settimana.

Si ricorda che si tratta del solo parere di Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone ed all’importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

Cominciamo con tutti i nuovi singoli in uscita oggi, 13 settembre, e qualcosa dei giorni scorsi.

Atmonauta – Zanzibar

D’improvviso non ci si distrae più e ci si accorge di quello che si ha, di chi ci sta a fianco. “Sei tu la mia amaca, sei tu il mio Zanzibar” si canta con voce potente ma non così riconoscibile, su intenzioni musicali che variano in corso d’opera dalla tipica melodia italiana alle influenze new wave inglesi.

Sei

Bert – Senza niente

Il mondo musicale è chiarissimo sin dalle primissime note: TheGiornalisti. Il problema è che il senso pop della band di Tommaso Paradiso è molto forte tanto che anche quando cantano delle stupidaggini, sono così trascinanti ed orecchiabili, che le ascolti lo stesso. Non è così invece per Bert, molto generico nel testo e con una voce che non è così gradevole.

Quattro

Black Snake Moan – Lotus

Approccio psichedelico, echi di anni 70 di un rock, psichedelico per l’appunto, che fa un po’ fatica oggi in cui lo scenario globale non contempla più questi suoni, apparendo fuori tempo massimo. Il tutto poi resta non affrontato a pieno, non cambiando mai, restando sempre uguale dall’inizio alla fine.

Quattro

Roberto Casalino & Alessandra Amoroso – Sul ciglio senza far rumore

Il brano che Casalino ha scritto per Alessandra è tornato al suo legittimo proprietario, trascinandosi però dietro anche l’interprete. Il duetto gioca al brano perché spezza il fare un po’ barocco della voce dell’Amoroso. Inoltre il gioco a due voci del finale riempie e da vigore.

Sei ½

Laura Castronuovo – Ali in prestito

Quanta muffa ha questa canzone? La voce di Laura è personale ma questo brano non ne esalta le qualità. E’ tutto troppo vecchio, troppo sentito ed in questo la sua voce spessa non viene in aiuto, anzi finisce col dare quella sensazione di avere bisogno di un urgente lifting.

Quattro

Gianluca Centenaro – Principessa

Una bimba cresciuta che aveva dei sogni che però non si sono avverati trasformandosi in una vita che non voleva. Questa la trama e fin qui… La base è costruita sulla chitarra e su una serie di accordi abusati. La voce non è riconoscibile e l’interpretazione in stile oratorio non giova.

Cinque =

Cristallo – Cosa c’è

Al mondo c’è sempre qualcuno a cui non stiamo bene, che ci guarda con occhi straniti e magari stesso noi non capiamo esattamente il perché. In questi casi, come dice Cristallo, uno dovrebbe semplicemente chiedere: “cosa c’è che non ti torna di me”? Il tutto è proposto su un tappeto elettronico a cui non manca una chitarra interessante, molto lavorata nell’arrangiamento. Atipica.

Sei

DeLorenzo – Come Gregor Samsa

Intenzioni indie che hanno qualche richiamo 60’s, sia strumentale che melodico. La composizione è indubbiamente originale, con contini cambi che fai quasi fatica a capire dove si arrivi senza esserti dimenticato da dove si è partiti. Gli spunti sono interessanti ed anche se nell’insieme il brano fa un po’ fatica a lasciarsi ricordare, il cantautore merita incoraggiamento a perseverare.

Sei

Don Naive – Royal blue

Base che ha apparenza epica ma che resta uguale dall’inizio alla fine. Lui rappa in maniera molto naturale ma non è sempre chiarissimo nel fare arrivare le parole. E comunque non si può concepire un brano di un minuto e sedici secondi. Stai lanciando un disco, non uno spot pubblicitario!

Quattro

Easyfunk – Quello che vorrei

Si rappa su un synth proveniente direttamente dagli anni 80 ma non solo. C’è un inciso molto cantato e melodicamente aperto e persino un sentore reggae non sviluppato però con sufficiente coraggio. Molto orecchiabile ma senza nessun tipo di trasporto.

Sei

Elisa – Tua per sempre

Potrebbe essere un ottimo spot per aspiranti cantanti, nel senso che è uno di quei brani che possono essere presi ad esempi per dimostrare non solo la varietà della propria voce, ma anche essere interpretati alla propria maniera. Elisa ha scelto di essere per lo più soffusa eppure il brano si presta anche ad una spinta maggiore.

Sette

Niccolò Fabi – Io sono l’altro

Quante volte mi avete letto dare un dieci? Forse due o tre in anni e anni. Testo di una verità tagliente, musica piena di atmosfera, pacata, ipnotica, penetrante. Il bello è bello!

Dieci

Carlo Alberto Ferrara – Alla gitana

La storia è finita ma lui ne parla in maniera ironica, struggendosi si, ma col sorriso nelle intenzioni. Il testo ha qualche momento infelice, ma nell’insieme la canzone è gradevole, soprattutto musicalmente, pur se non certo concepita per piacere alle masse. Finale circense, caotico ed un po’ lunghetto.

Cinque ½

Frabolo & Myke – Random

Rap proposto su base rock, che in un attimo mi ha ricordato la stranissima coppia Run Dmc & Aerosmith. Si denunciano fake social, le “trashate” ed i comportamenti estremizzati di chi vive con la testa. E’ un mondo di esagerazione ma chi può dirlo?

Sei

Clicca su continua per la seconda e ultima parte delle pagelle ai nuovi singoli di questa settimana.