Ed eccomi qua, son tornato per occuparmi di tutti i nuovi singoli in uscita oggi, ma non solo!

Per prima cosa ringrazio i tanti che mi hanno scritto in privato per chiedermi perché la rubrica non uscisse, soprattutto preoccupati che non stessi bene.

Mi ha colpito in particolare che diversi fossero addetti ai lavori. Comunque tranquilli, ero semplicemente in vacanza e questo mi ha permesso di ricarburare, pronto a prestare nuovamente le orecchie alle tante uscite della settimana.

Come promesso per questa nuova edizione di Da Oggi In Radio si parte dai recuperi della settimana scorsa; era impossibile recuperare tutto, ma diciamo che gli artisti più attesi non sono stati tralasciati.

Pienissima invece, e sempre più, la settimana attuale. Ne avete tante da leggere e quindi dateci dentro!

Si ricorda che si tratta del solo parere di Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone ed all’importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

PAGELLE NUOVI SINGOLI USCITI IL 4 OTTOBRE

Benji & Fede feat. Shari – Sale

Ecco che dopo aver fatto importanti passi in avanti, Benji & Fede si concedono un nuovo passaggio a vuoto, con un brano che non leva e non mette alla loro carriera ed una collaborazione che, se voleva essere d’aiuto alla giovane Shari, non riesce granché, giacché di questo brano non resta proprio nulla.

Quattro =

Andrea Bocelli & Ellie Goulding – Return to love

Sottotitolo: i duetti delle stars! Bocelli ci ha abituati a queste cose quasi da subito ed oggi non fa più sorpresa. Questo con Ellie Goulding è un po’ tirato per i capelli, perché la cantautrice inglese ha una vocalità troppo sottile e rende al meglio in brani più sincopati che nelle ballate.

Cinque

Angelo Branduardi – Il cammino dell’anima

Un brano diviso in tre parti che racconta l’opera originale di Hildegard Von Bingen. Il bene ed il male si contrappongono da sempre e l’anima ha bisogno di trovare tutta la virtù per sfuggire alle tentazioni del demonio. Il menestrello è sempre stato il maggior cantore di momenti o suoni medievali. Dal punto di vista radio è comunque ingiudicabile perché, pur se uscito anche per il circuito, non si rivolge palesemente a quel mondo li.

Senza voto

Nancy Coppola – Io voglio fà pace

Sorvolerei sul testo, in alcuni passaggi grottesco, per fare una volta un appunto positivo sul motivo che è melodicamente ispirato a quelle canzoni senza tempo delle dive d’oltreoceano. Provate ad immaginarla ad esempio cantata da una Toni Braxton. Il tutto è però bruciato dall’interpretazione un po’ monocorde di Nancy, uguale dall’inizio alla fine. Ed il recitato finale da il colpo di grazia alle sensazioni positive che la melodia mi dava. Toni perdonami!

Quattro

Cordio – Il Paradiso

Rarefatta poesia, recitata su un piano e poco più con la semplicità che potrebbe essere tipica dei bambini ma che, tra la semplicità dell’insieme, ti tira lame di concetti profondi che bisogna concedersi spazio per la sensibilità perché possano scorrerti brividi alla schiena. Io quello spazio me lo sono concesso.

Otto

Gazzelle – Settembre

“Settembre è un mese di merda per ricominciare” è la frase emblema del nuovo singolo dell’atteso cantautore. C’è tanto nell’arrangiamento del brano che ha presenza massiccia di strumenti, bilanciando il ritmico con l’orchestrale, l’essenziale col potente. Probabilmente però nella sempre particolare scrittura di Gazzelle stavolta la frase emblema di cui sopra è troppo più potente del brano in sé.

Cinque ½

Geolier – Yacht

Non è un problema artistico, ma un problema di ascoltatori! Ma davvero non vi siete stancati di sentire canzoni con una base tutta uguale, che durano manco 2 minuti ( cioè nemmeno le sigle televisive!!! ) prodotte davanti ad un pc e basta e su cui si dicono un insieme di parolacce, di marchi noti, tra storie di soldi, nemici, sesso. “Aggie spise 7k addù Dolce e Gabbana”. Storie di ordinaria follia che meritano solo una risposta e cioè: “e sti cazzi”?

Tre

Marco Mengoni – Duemila volte

Scritto ad otto mani, tra cui le sue e quelle adesso molto illustri di Mahmood, questo brano permette a Marco di trovare la quadra, mettere nuovamente a fuoco la sua forza d’interprete. Ad esempio il suo fraseggio è particolarmente emozionante quando tiene le basse e si lascia seguire non stancando quando sale e mette in mostra la bellissima pasta di cui è fatta la sua voce.

Sette +

Nuela – Carote

Ad X Factor hanno gridato al miracolo per la capacità del nostro di creare una canzone sulle carote. Io trovo questo non sense fastidioso, insieme di frasi a caso giusto perché facevano rima tra loro, su una base da cameretta. La genialità per me risiede altrove.

Tre

Chadia Rodriguez – Mangiauomini

Che insieme di frasi futili che rendono inutile un sound ( non a caso prodotto dal sempre attento Fish ) che, pur se tutto synth, avrebbe meritato un testo migliore, una voce migliore. Invece tutto è ridotto alla celebrazione dell’emancipazione femminile, vista però solo ed esclusivamente dal punto di vista sessuale. Il risultato sa di becero e non è un bel sentire.

Tre

The Kolors & Guè Pequeno – Los Angeles

Il discorso pop dei The Kolors è pieno di riferimenti stilistici passati e questo rende le loro recenti produzioni più evocative. Pequeno è qui intervento più dovuto che utile, nel senso che l’innesto rap è proprio moda, attualizzazione di un sound invece nel complesso più vintage, come si diceva prima. La combinazione comunque funziona.

Sei ½

Ultimo – Quando fuori piove

Le canzoni di Ultimo sono sempre valide, per costruzione, per intenzione interpretativa, per linguaggio musicale che varia tra momenti più pop ad altri più power, quasi rock. La differenza in genere la fa solo la potenza di ciò che dice rivelando quindi un problema, ovvero quello di rischiare di diventare un po’ troppo ripetitivo, riconoscibile si, ma sempre troppo simile a se stesso.

Sei

Viola Valentino & Calibro 40 – Passo dopo passo

Uno dei brani iconici della ex vocalist del sussurro, Sola, viene rivisitata ( e cambia titolo ) assieme al rapper in salsa reggae. Viola non sussurra più ma con un progetto del genere non aggiunge nulla alla sua carriera, sì longeva, ma non così piena di hits. Peccato perché le ultime cose erano più convincenti.

Quattro ½

Young Signorino – Burrocacao rosa

Singolo ufficiale in radio per un artista ad oggi più famoso per le chiacchiere a riguardo che per la musica prodotta. Il pezzo è giocato su una forza ipnotica che però non ha potere di creare affezione perché, capito il senso, non si presta ad un secondo ascolto. Stanca presto.

Quattro

Zucchero – Freedom

Da quanto tempo il Fornaciari non era così centrato e potente? La libertà che insegue nel testo arriva precisa anche nel sound, che lascia pensare a spazi aperti, alle nuvole che si aprono, ad una corsa liberatoria. Quando Zucchero decide di graffiare, non c’è che dire, il graffio è profondo.

Sette ½

