Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita l’1 novembre

E’ uscito pochino questa settimana, Che anche i cantanti si prendano una piccola vacanza per il ponte di Ognissanti?

Vabbè, quel che è uscito io l’ho ascoltato e come sempre sono pronto a raccontarvelo qui, nella mia rubrica, ben sapendo che è solo la quiete prima della tempesta che le arrembanti feste alle porte scateneranno probabilmente già dalla settimana prossima.

Si ricorda che si tratta del solo parere di Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell'artista che la propone ed all'importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

Partiamo subito con le pagelle nuovi singoli in uscita oggi 1 novembre.

Amelie – Di notte

C’è atmosfera in questo brano che perfettamente si sposa con il testo che parla delle angosce che a volte ci possono prendere la notte. L’elettronica avrebbe potuto però cedere il passo ad un arrangiamento più strumentale in divenire, rendendo la proposta più potente. Invece quando dovrebbe esplodere ripiega su se stessa. C’è l’idea, lo sviluppo può migliorare.

Sei =

Maikol Arcarisi – Non so se amarti

Che arrangiamento vuoto. Tutto molto noioso, senza nessun accento, nessuna sottolineatura. Strofe interpretate con apatia che non sfociano in un inciso che abbia intenzione diversa e dove persino i cori sono asettici, non colorano anzi, deprimono.

Quattro =

Daniele Barsotti – Luci stroboscopiche a Londra

Impronta elettronica che rispetta una struttura canzone molto pop. Avrei inserito un basso più potente, soprattutto quando entra la cassa, per dare un senso strumentale che avrebbe arricchito il tappeto computerizzato ed avrebbe potuto sostituire qualche suono dance troppo abusato.

Sei =

Blank – 137

Idea urban molto usata in molte produzioni americane soprattutto femminili, con un’unica differenza non da poco però: queste non vengono direi mai usate come singoli lancio, venendo relegate in genere a tracce di completamento di un album. La presenza vocale per lo stile è comunque centrata anche se presta il fianco a qualche effetto vocale modaiolo, tipico della trap. Conclusione affrettata; manca uno special.

Cinque ½

Boavista – Ruggine

La ruggine è qualcosa che visivamente è un segnale di indebolimento di un materiale forte come un metallo che entra in contatto stagnante con l’acqua che invece è vita. E’ buono il paragone con una storia che sta diventando abitudine. Il linguaggio è rock ed affrontato con potenza, con chitarre che svolgono il loro porco lavoro, cosa che spesso viene dimenticata nelle produzioni odierne.

Sei ½

Andrea Brunini – Amori al tempo dell’università

Praticamente è un percorrere gli amori e le esperienze avvenuti tra i banchi, fino all’università. Dei passaggi del testo sono davvero leggerotti, con frasi in rima baciata chiusa con banalità e qualche licenza linguistica, qualche inglesismo o qualche frase di una bruttura epocale, tipo: “ti butti verso nuove interazioni, tra amici, nemici, flirt o… fresconi”….cioè fresconi, non so se mi spiego!!!

Quattro

Luciano Caldore & Paola Pezone – Mai

La voce di Caldore è cambiata moltissimo, indurita, tanto che non sembra nemmeno la sua. Fosse servito a qualcosa! Questa canzone è la solita storia di passione lacrimevole, con tradimenti di base che però sfociano nel grande amore a cui non sai resistere.. col cuore che sbatte! Lei vocalmente segue voci famose del panorama femminile partenopeo come impostazione, Maria Nazionale in testa, per il momento in maniera inutile.

Quattro

CmqMartina – Lasciami andare!

Prodotto dance che ha echi internazionali che però viene lasciato un po’ vuoto. Avrei aggiunto un basso potente che avrebbe giocato di contrasto con la voce. Molti sono i momenti poi in cui la base viene proprio via. Nonostante questo il progetto è interessante perché non comune, non segue un filone già presente nel nostro paese ma prova a fare da capostipite. Vedremo e per il momento viene promossa con beneficio del dubbio.

Sei

Tony Effe – Bassotto

Allora: le prime 4 frasi sono tutto quello che dicono i rapper/trapper in 10/100/1000 canzoni! Nell’ordine: Sesso “ Sono stanco perché scopo troppo”. Soldi spesi facili “Spendo 5000 per un cazzo di Bassotto”. Vita al limite “ Della galera me ne fotto”. Armi e atteggiamento da bullo/gangster “Mio fratello ti fa un buco se provi a farmi un torto”. Il tutto su una musica che più che tale è un insieme di rumori eruttati da un computer ed una durata ( 1’:56” ) che la pubblicità della Coca Cola, quella storica natalizia, durava di più. E me la ricordo ancora: “Vorrei cantare insieme a voi, in magica armonia ( magica armonia .. )“.

Tre

Vincenzo Fasano – Il giorno perfetto

Proposta pop che racconta di come a volte le attese di un giorno perfetto vengano poi rovinate da qualche cosa che nell’attesa arriva d’improvviso e rovina il tutto. Interessante nell’evoluzione delle strofe che cambiano per ben tre volte il motivo, per poi però finire in un inciso più prevedibile con una nota lunga davvero brutta, chiusa. Accorgimenti che avrebbero reso migliorato il risultato oltre l’accettabilità.

Sei

Adriano Formoso – La zanzarina fts

La voce di Formoso, comunque prossimo ai 20 anni di carriera, in alcune sfumature mi ha sempre ricordato quella di Eugenio Finardi. Questa canzoncina, apparentemente stupida come testo, in realtà prova ad insegnare il sentimento dell’accettazione verso chi vorremmo scacciare o più gravemente sopprimere. Nonostante il messaggio positivo è comunque noiosa nella resa, cantata in maniera monocorde, risolvendosi in una nenia, con qualche schitarrata controllata di base.

Quattro

Leonardo Guiderdone – Volersi bene non è poco

Ballata abbastanza classica eseguita da una voce che è più interessante nel registro basso e tendente più al racconto confidenziale che nei momenti di spinta dove diventa più prevedibile. La struttura del brano ha buone evoluzioni, ma l’arrangiamento è vecchiotto. Ci vorrebbe uno sguardo moderno ed il risultato migliorerebbe.

Cinque

Holden – Na na na

Esce solo adesso in radio questo singolo che vanta già oltre 7 milioni di visualizzazioni sul tubo. Chiaramente di moda per linguaggio sonoro, linguaggio verbale, arrangiamento vocale. Però all’ennesimo “bella e stronza e veste Chanel”, cosa ripetuta varie volte in appena 2’:06”,corro il rischio che mi si formino gli alluci valghi stando scalzo.

Tre

Inner Skin – Poison

Cantata in inglese non soltanto come linguaggio ma anche come intenzione. Il rock approcciato ha moltissime influenze teatrali, quasi da musical rock degli anni 70, fuse però assieme ad esperienze di gruppi che dal settore specifico sono divenuti popolari per le masse, Muse in testa. La ritmica ha punto di forza nelle pause e ripartenze mentre la voce, pur potente, non è così riconoscibile perdendosi dietro troppe evoluzioni.

Sei

Arley Joi – Lei era l’altra

Pur avendo un’originalità nella stesura che cambia spesso d’intenzione, passando da sensazioni black a improvvise virate danzerecce, fino ad un’esplosione più rock. Questo nell’interpretazione che però non viene seguita dalla base, che è tutta synth, anche nei punti dove una chitarra avrebbe fatto bene.. e non vi dico una batteria vera! Il risultato è quel che è e non quel che poteva essere.

Quattro

Kiko – Combattere

Combattere nel pezzo di Kiko, che si muove ovviamente come quasi tutti i giovani nel mondo rap/trap, è in realtà un verbo usato per scusarsi degli errori fatti, usato per uscire da un mondo dove più che vivere sopravvivi, usato per seguire i sogni, farcela. Combatterò per quelli che sono stati al mio fianco, combatterò perché si avverino i sogni… E allora va incoraggiato senz’altro.

Sei ½

La Superluna Di Drone Kong & Nikki – Quando arriva la notte

Sia per arrangiamento che per testo ( “eri in mezzo agli zombie” ) sembra ispirata ed adatta a quei film, oggi cult, di orrore degli anni 80, quelli di epidemie che scoppiavano nel contesto cittadino, tipo Demoni. Troppo di genere, può però conquistare un pubblico specifico, quello che frequenta i locali dark, dove magari si organizzano serate a tema.

Cinque

Marco Malatesta – Svegliati

Proposta acustica, d’ispirazione vagamente tanghera che racconta di come a volte condividere può essere una scoperta che ci tira fuori da una comoda solitudine. Il vento che trasporta la foglia. Una produzione più ricca avrebbe reso il risultato finale più appetibile mediaticamente, mentre così è solo un buono spot per i live dell’artista.

Sei

Mambolosco & Boro Boro – Twerk

Il Twerk ( il ballo )? Movimento del sedere che noi maschietti osserviamo e che ci sveglia sensi e movimenti. Questa canzone? Twerk ( la canzone )? Tutto quello che c’è di brutto nella musica di oggi.

Tre

Mango & Lucio Dalla – Forse che si, forse che no

Riedizione fedele del brano che i due incisero assieme nel 2004 e che faceva parte del fortunato Ti Porto In Africa dell’elegante cantautore di Lagonegro. Si parla degli artisti, della vita di questi essere spessi visti come speciali dagli altri, ma che invece hanno limiti e debolezze come tutti. E’ un incontro artistico che gode di suo di una magia sonora fatta di evocazioni ed ariosità che entrambe le voci potevano seguire con faciltà e termina come un teatrino sonoro, una piccola banda che è forse il primo incontro con l’arte che facciamo da piccini.

Sette ½

Marracash – Bravi a cadere, i polmoni

Quante volte ho criticato Marracash? Quante volte gli ho appuntato di cantare cose che per un quarantenne erano davvero inadatte? Sarà che qui forse si è raccontato senza filtri ma non solo; il fatto che il pezzo sia buono non viene solo dal testo, ma anche da un senso musicale che gode di variazioni d’intenzione, cosa che spesso è assente tra i brani dai colleghi. Nel suo davvero molto positivo.

Sette+

Martina – Sottozero

La produzione è elettronica e esclude del tutto la presenza di strumenti. Il tutto è tenuto su tinte molto fredde e la voce acerba non aiuta. La scrittura non è malvagia; forse c’è solo bisogno di un maggiore tempo di maturazione. Da attendere.

Cinque ½

Roberta Poli & Destro – Fino all’ultimo pezzo

Tra rap e pop miscela bene le due visioni della musica. La produzione potrebbe essere migliorata soprattutto nei livelli, visto che la base vorrebbe esser egrintosa ma risulta un po’ troppo “flattata”. La voce di lui è particolarmente bella nel momento finale, quando diventa descrittiva, da racconto. Lei ha più di una buona intuizione e rappa di “sogni nel cassetto che ormai hanno paura della luce”.

Sei +

Walter Ricci – Del resto

Cambio per Ricci, che da anni si era avvicinato e si proponeva come crooner confidenziale. Adesso, almeno per questo brano, l’approccio è decisamente più pop, anche se di matrice decisamente elegante, con una bella apertura nell’inciso che mi ha fatto pensare molto alle canzoni scritte ad esempio da Pacifico e cantate magari da voci come Malika Ayane. Credo di avergli fatto un complimento, o no? Soddisfacente.

Sette

Ruli-Ka – Charlie Brown

E’ un passo indietro lungo vent’anni, quando in Italia si diffuse la musica di provenienza balcanica, con Bregovich in testa. Non è deprecabile la cosa comunque giacché il discorso oggi sembra addirittura nuovo, visto che non lo fa nessuno. Il popolare personaggio fumettistico è un pretesto per indicare il fatto che tutti siamo stati un po’ Charlie Brown qualche volta. Anacronistico si, ma diverso pure.

Sei

Salvario – Leggeri

Un filo battistiana, o se non altro molto anni ’70. Aspetti un accompagnamento che non entra, arriva tenue solo alla fine, quando poi hai avuto il tempo di renderti conto che tutto sommato non serve. La canzone è completa così, chitarra e voce che poi prendono corpo in divenire, con l’ingresso solo di un piano per sottolineare qualche punteggiatura melodica.

Sette

Nico Sambo – Passa tutti i giorni di qui

C’è qualcosa tra la voce di Nico e quella di Morgan prima che questa venisse conquistata dall’afonia. Il pezzo è un rock suonato, con alcuni momenti di testo, passaggi pure interessanti, però manca qualcosa; manca quel mordente che renda il brano rimembrabile, lo faccia uscire da una genericità che non lo fa rimanere.

Cinque

Tosca – Giuramento

Leggiadria di un mondo sonoro che fa della narrazione pacata, cantata magistralmente la sua cifra. Non si urla, non si fanno evoluzioni vocale sensazionalistiche, eppure Tosca vibra e tu l’ascolti e la tua pancia la segue, come se volesse seguirla. Per palati colti e con la voglia di ascoltare senza stancarsi 2 minuti dopo di ciò che s’ascolta.

Sette