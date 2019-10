Grandissimi ritorni, rampanti emergenti.. e pure qualche eresia in musica. Tante le novità di questa settimana che come sempre vi racconto nelle Pagelle nuovi singoli italiani. Questo è ciò che ne penso io ma adesso è arrivato il momento di scoprire se siete d’accordo con me oppure no.

Si ricorda che si tratta del solo parere di Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone ed all’importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

Andiamo subito a scoprire le Pagelle nuovi singoli italiani del 25 ottobre 2019.

Alfa & Yanomi – Wanderlust!

Simpatica ma senza la forza empatica che ha reso un successo la precedente Cin Cin che piano piano ha conquistato il pubblico. Questo non significa che non riuscirà a bissarne le fortune, anzi, ma solo che non rappresenta uno scatto avanti ma un ravanare in un orto già sfruttato.

Sei =

Anticorpi – Lavastoviglie

Base dance per nulla originale per raccontare il nulla. In più la band è virtuale, in stile Gorillaz. Ascolto, ascolto, ma la domanda che mi viene è sempre la stessa: perché? E’ una mistura di cose che alla fine non vuol dire assolutamente nulla.

Tre

Apollo Beat – Luce

Dalla Sardegna con una mistura di suoni che mettono assieme poche parole centrate, chitarre ed echi di provenienza 70’s, che donano un’atmosfera potente e si lasciano seguire, sperando che non finiscano, proprio come una di quelle composizioni psichedeliche dell’epoca. L’unico neo è proprio che invece termina troppo. Comunque è un’idea.

Sei ½

Bais – Milano

Potrebbe non essere male come canzone se non fosse che Bais ha deciso d’interpretarla in maniera annoiata, come se la decantasse. Personalmente non sono colpito da questo modo di stare in musica, ma chissà, potrebbe essere per lui che qui esordisce, una chiave per farsi notare. Confermo intanto che il brano ha più di uno spunto interessante.

Sei

Camomilla Isterica – Ad occhi aperti

E’ un racconto tra il serio e l’ironico sulla situazione giovanile attuale in un paese che ha il problema di far mancare la speranza. Però la base, almeno per le strofe, è presa in prestito, senza citazione alcuna, dai Cure, accelerando la loro Close To Me. Sinceramente mi arriva così rampante che non riesco a valutare il resto. E’ un errore troppo grosso.

Quattro

Mario Castelnuovo – Guardalalunanina

Da quanto tempo non usciva un pezzo nuovo in radio di Castelnuovo? L’occasione è il doppio disco collection per i 40 anni di carriera, in cui, come nuovo singolo, viene ripresentata Nina, protagonista già di un celebre brano suo con cui ci fece Sanremo negli 80. Non è una rivisitazione ma un testo nuovo, in cui Nina è cresciuta. La cifra stilistica resta minimale, un po’ anacronistica col mondo di oggi, ma molto personale, signorile, per pochi intimi.

Sei

Consilio & Dj Shayko – Show me now

Dance in chiave anni 90, con influenze latine che invece fanno decisamente più anni 2000 e solo qualche momento suonato che è invece più riconducibile ai giorni nostri. Sembra in realtà di sentire due brani differenti attaccati assieme; è come aver unito un Cunnie Williams d’annata con un Malgioglio ultima maniera ( anche se qui si canta molto meglio ) e poi, giusto per non farsi mancare niente, aver rubato un suono attuale dall’hard disk di Rovazzi.

Cinque

Costanza – Giro intorno a me

C’è tanta Michielin nelle intenzioni interpretative di Costanza, solo che Francesca per fortuna sta bene, è ancora giovanissima, e non credo che sia prossima a lasciare le scene, o per lo meno non glielo auguro. Troppo presto per ascoltare dei cloni.

Quattro

Lucio Dalla – Angeli ( 2019 vers. )

40 anni dell’album omonimo dell’artista bolognese, vengono festeggiati con una ristampa in cui tre brani sono stati rilavorati, come questa Angeli usata come primo singolo. E fa indubbiamente piacere risentire la voce di Lucio come se fosse una novità e non è piaggeria spiegare che un brano del genere vince il tempo. Non è l’artista grande mancato che strappa reazioni positive, ma la melodia, l’ariosità, una non banalità di scrittura e che, non da ultima, ricorda quale capacità di essere molto scenografico aveva Lucio.

Senza Voto

Danti, J-Ax & Nina Zilli – Tu e d’io

Danti chiama due amici per questo brano ed i due, che già avevano collaborato assieme per un singolo di Ax, ripagano restituendo a questo brano un valore aggiunto di bravura, simpatia ed allegria. Perché alla fine quando trovi un amore il senso d’allegria ti pervade e tutto di colpo diventa bellissimo, stai bene ovunque e puoi persino scambiare Milano per Rio… ecco, adesso non esageriamo che per quello, manco una pasticca!

Sette

Donix – In cerca di…

Fa passi avanti nel mondo mainstream Donix pur senza scadere in facilonerie ma cercando di mantenere il proprio spirito e senso artistico. La voce è bella e la prova arriva anche da un brano come questo, meno urban e quindi meno votato a fioriture vocali, e più elettronico e quindi da interpretare in maniera più dritta, senza svirgolare. L’arrangiamento ritmico è serrato ed indovinato.

Sette +

Electric Ladyland – Oltre il muro del suono

Nonostante un arrangiamento di chitarre originale e pensato, il brano sembra una filastrocca e la cosa viene appesantita dalla lavorazione sulla voce nelle strofe, che quando si libera finalmente dall’effetto meccanico, non trova nell’inciso un’immediatezza che le permetta di dispiegarsi per bene.

Quattro

Gio Evan – Klimt

Scrittura molto moderna, attuale, ma anche molto similare ai maggiori esponenti dello stesso filone. La forma canzone è ben sviluppata, con le giuste proporzioni tra strofe, preparazione agli incisi ed incisi stessi. Nel complesso positiva, ma bisogna lavorare su un’originalità d’espressione e di interpretazione.

Sei

Fabrizio Gatti – Su questa terra

Voce profonda ma canzone che è più un’atmosfera, un insieme di foto in movimento, solo che il racconto è sempre uguale, non ha nessun tipo di scossa; un vagare incessante e perpetuo come le maree.

Quattro

Grido & Il Cile – Qualcosa di buono

“Facciamo gli stronzi per fare più soldi ma poi quello che vale di più sono i ricordi, quelli non li compri” canta Grido in questo brano in cui poi affida a Il Cile la parte cantata, l’inciso. E’ pienamente nel suo l’Aleotti minore; questo brano non avrebbe infatti sfigurato in una tracklist dei Gemelli DiVersi. Ora brutto non è, però Grido caro, cosa vogliamo fare per differenziarci dalla propria storia e non rischiare di essere sempre simile a te stesso?

Sei =

Il Buio – Arresi

Ci si è arresi al degrado, ai valori che la società non riconosce come tali, ma come errori da evitare. Il mondo sonoro è quello della ballad rock, lasciata più in mano però alle atmosfere che ad una strumentazione vera e propria. Si spinge molto localmente, forse un po’ troppo, anche se i concetti espressi sono chiari e diretti.

Sei

Jack The Trick – Invidia

Mi aveva ben impressionato e devo dire che continua in tal senso oggi con questo brano dove si guarda al mondo del rap che Jack vive di suo ed è più meno quel che denuncio sempre io. Droga, roba, guardaroba, macchine nuove, marche, puttane, fumo, basi tutte uguali, la scena convinta. Ok, per denunciare la cosa ha parlato lo stesso linguaggio e per il momento passa, soprattutto perché considero cosa fatto prima. Vediamo che saprà fare nuovamente di diverso poi.

Sei ½

Jurijgami – Frangia

Messe da parte le vocazioni 80 ( tenute solo per alcuni accorgimenti ) oggi JuriJgami ha un fare più indie e si affilia ad una scrittura più attuale, propria del nuovo cantautorato romano, da Calcutta, Gazzelle in poi. Ci sono però idee buone nell’arrangiamento, proprio per quegli accorgimenti che rendono più piena la base, altrimenti piuttosto essenziale.

Sei ½

Achille Lauro – 1990

Si parte da Be my Lover dei La Bouche, ma sulla melodia base Lauro ci costruisce il suo mondo, come un bambino cresciuto che apre d’improvviso una scatola da dove escono vecchie cassette del Festivalbar o della Deejay Parade e si gasa. E nel suo mondo lui passeggia sul tempo, mischia cose, stili, danza sfrenata ma anche una malinconia vocale riconoscibile. E la cosa bella è che ne esce unico.

Sette ½

Le Calciati – Le bambole di Giotto

Si parla di emancipazione femminile, di fuga dalle essere considerate oggetto, ma si parla anche di donne comprate con i soldi. Pur appoggiando la causa femminile in maniera assoluta, non approvo che una donna che si concede per inseguire un benessere economico sia da compatire. Lì è una scelta. Se ti concedi perché vuoi l’appartamento in centro e la carta di credito di platino, che vittima sei? Detto questo sul testo, che resta un libero pensiero comunque, musicalmente c’è davvero poco, e ancor meno dal punto di vista interpretativo.

Quattro

L’Iperuranio – Dopo la pubblicità

Musica elettrica su cui poccia un cantato in stile brithpop anni 90, che meglio sapeva fare solo Daniele Groff. La linea di basso guida il tutto come in un pezzo di Stock Aitken & Waterman però il tutto funziona abbastanza, è lineare, con inciso che si lascia seguire e cantare.

Sei

