Ci sono diversi pezzi buoni in questa nuova tornata di nuovi singoli che vanno ad impreziosire la mia Da Oggi In Radio, pur se manca quello che mi ha colpito in maniera piena, togliendomi il fiato, facendomi gridare alla meraviglia. Non mancano poi alcuni pezzi assolutamente opinabili. E’ chiaro che sia il mio parere ma, come del resto sempre dico, le orecchie sono le mie e quindi…

Attenzione: la settimana prossima Da Oggi In Radio si prende un turno di pausa, per impossibilità personale a poter svolgere il lavoro con l’attenzione che merita. Tornerà la settimana successiva non mancando di recuperare, come possibile, alcune delle uscite saltate.

Per quel che riguarda i nuovo singoli di cui parleremo oggi si ricorda come sempre che si tratta del solo parere di Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone ed all’importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

BandazZ – Beijinhos à beira-mar

Dolcissima saudade in questo progetto tutto italiano ( anche se il brano è scritto da un’artista brasiliana ) che qui mette in piedi un pezzo che non ha granché da invidiare ai portatori sani di questo stato d’animo, tutto brasilero. Stupisce la chiusura veloce però della traccia, che musicalmente poteva esprimere sicuramente di più che ricalcare melodicamente sempre lo stesso motivo. La bossanova può sempre sorprendere e qui probabilmente manca proprio la sorpresa. Peccato

Cinque

Belita – Comando

L’artista friulana continua a proporsi con sound e linguaggio proprio del latinoamerica, andando ad affrontare sul proprio terreno artiste che hanno certe espressioni scritte nel dna. Per quanto opinabile la qualità della proposta, va detto che essa non è per nulla inferiore a cosa si ascolta proveniente da quella parte di mondo lì. Insomma Belita se la gioca.

Sei

Boreale – Niente

Pop con forti incursioni elettroniche per una scrittura abbastanza moderna e molto affine ai cantautori più in voga dell’ultima generazione. Inciso che si lascia memorizzare ed ha un buon distacco dalle strofe. Non passa alla storia ma ha diversi appigli positivi per attendere l’artista in altre cose. Per il momento sicuramente accettabile.

Sei

Cortellino – Solo quando sbaglio

Propulsioni elettroniche indovinate perché facilmente riproducibili anche live. Voce cavernosa e piena per raccontare i propri errori e più momenti della sua vita, compresa la coscienza che magari con lei riuscirà a sorridere anche alle proprie insufficienze accettate.

Sei ½

Giuseppe De Simone & Claudia Irto – Nausicaa

Voce particolare quella di De Simone, che potrebbe trovare una sua strada sfruttando proprio una riconoscibilità. Il pezzo in questione è un continuo incalzare ritmico, pure interessante per tematica ma con un errore non da poco: non c’è praticamente spazio per le pause, per riprendere fiato e le cose non migliorano con l’ingresso della Irto. Personalmente una scelta di questo tipo mi mette un filo d’ansia e non ti permette di seguire il testo per bene, d’impararlo con facilità. Errori tuttavia correggibili in un quadro generale lavorato e non banale.

Cinque ½

Beppe Dettori – Mentre passa

Meno evocativo del suo periodo come vocalist dei Tazenda, Beppe qui perde la specificità della sua voce, delle sue doti interpretative, finendo col ricordarmi, salvando l’accento, un Gatto Panceri degli anni 90. Più rock indubbiamente , ma anche molto più generico e per questo non così essenziale.

Quattro ½

Eugenio In Via Di Gioia – Lettera al prossimo

C’è una genialità nello scritto della band torinese, originale anche nella messa in musica delle loro liriche. Geniali ma anche strani forte per approdare non senza difficoltà nel mondo radio. Qui c’è anche un messaggio importante per la terra, i cambiamenti climatici, le attese che non possono più essere tali, il da farsi e non lavarsene le mani. Complicata ma band da tenere sott’occhio assolutamente.

Senza Voto

Jacopo Facchi – Stray dogs

Vince l’acustica nella proposta di Facchi in questo singolo che lo vede giocare voce chitarra ed una più prevedibile sezione ritmica, prima di aprire. Il risultato è una fumosa performance da palco di club, molto adatta all’ascolto live, di quelli che sanno affascinare. Intelligente però l’idea dell’inciso che è più pop e che dona al tutto una possibilità radio altrimenti più infelice.

Sei ½

Folkabbestia – Lo facciamo per voi

Brano a protezione dei contadini della campagna pugliese, i coltivatori dei gloriosi ulivi pugliesi, noti in tutto il mondo. L’atmosfera è chiaramente punkabbestia ed ha una sua dignità artistica ed una validità sicuramente live e di protesta. Poco opinabile invece è l’appeal radiofonico, del tutto scarso se non per situazioni tematiche; ma voglio dire: non credo la band volesse ottenere questo.

Senza Voto

Gemitaiz & Madman con Giorgia – Scatola nera

Pezzo strano che ha si una sua funzionalità dal punto di vista dello stile, però l’intervento di Giorgia appare alquanto sprecato, cantando in appoggio ai due rapper/trapper in una tonalità e con un piglio che non fa la differenza tra ciò che è il suo intervento e quello che avrebbe potuto fare una qualsiasi vocalist di turno.

Cinque

GionnyScandal – 6 chiamate perse

Arriva solo adesso in radio il singolo promozionale di un album uscito invece da un paio di settimane e partito pure abbastanza bene. E’ tutto abbastanza standardizzato, perdendo qualche spunto positivo venuto fuori dagli ultimi singoli. GionnyScandal piano, piano ha guadagnato sul campo il motivo per esserci, ma ancora fa un po’ fatica a distinguersi; non ci riesce certo con questo pezzo.

Cinque ½

Grazy – Sotto un altro sole

Canzone di apertura verso una tolleranza generale, che mette in campo vari esempi di problematiche sociali attuali che nemmeno Lorena Bianchetti nei suoi programmi. La struttura musicale è abbastanza prevedibile, la voce vicina a quella della DeStefano, già voce dei Madreblu, ma nel complesso, la canzone così “democristiana” ha una sua identità ben specifica ed il messaggio arriva chiaro, pulito. Forse pure troppo.

Sei=

Achille Lauro – Delinquente

Lauro si è tracciato un mondo tutto suo. Non è simile a nessuno, è originale pur se con riferimenti esistenti da decenni. Anche il suo modo d’interpretare è sempre più vicino a quello che prende il microfono distrattamente ad una serata karaoke. Anche qui tutto questo è evidente, anche se nel disco c’erano brani migliori di questo ipnotico, ma pure ripetitivo, divertissement.

Cinque

Levante – Bravi tutti voi

La cantautrice siciliane ha un vero e proprio mondo, un modo di scrivere riconoscibile e personale. Qui gioca con pause e ripartenze denunciando non tanto, come sembra, la bravura ostentata degli altri, ma quanto questa ci metta in difficoltà, ci faccia sentire inadeguati o incapaci di saper fare altrettanto. Levante da sempre più di un motivo per farsi ascoltare.

Sette ½

Antonella Lo Coco – Solo per te

Via l’elettronica dei primi lavori Antonella si propone con sonorità più calde in un pezzo scorrevole, che non manca di mettere in evidenza la voce tutto sommato riconoscibile pur se non così presente mediaticamente. E’ amore che esplode improvviso, ti sorprende e di colpo diventa tutto solo per te.

Sei ½

Lp – Shaken

L’italo americana torna con un brano di forza importante che pesca da colori in bianco e nero, di quel sound mowtown anni 50 e 60 e lo fonde con effetti sonori più moderni. La forza espressiva di Laura è poi oggettiva; la sua voce è particolare e guadagna una forza inaspettata in alcuni punti che ti sorprende sempre, per poi vestirsi di dolcezza in altri, creando dinamiche sempre interessanti. Superiore al precedente e non eccezionale singolo, che pur è stato un successo.

Sette +

