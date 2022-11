Amici di Maria De Filippi: nella puntata del 27 novembre: Irama ospite musicale… Maria su tutte le furie con i nuovi talent!

Amici puntata di domenica 27 novembre pagelle della gara cover e resoconto.

Undicesima puntata speciale della domenica per il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Anche questa settimana tre nomi a giudicare la gara dei cantanti. Il vincitore della 17esima edizione Irama, l’autrice e cantautrice Federica Camba (Alessandra Amoroso, Marco Carta, Marco Masini…) e, di ritorno, Cristiano Malgioglio.

Irama sarà anche l’ospite musicale della puntata per presentare il nuovo singolo, A L I, brano contenuto nella versione deluxe del suo ultimo album Il giorno in cui ho smesso di pensare. Durante la puntata il cantautore riceverà il doppio disco di platino per le oltre 100.000 copie/unità vendute del suo disco e lo omaggerà a Maria De Filippi visto che fu lei nel 2017 a tornare a credere in lei anche quando l’etichetta del cantautore, dopo un Sanremo Giovani e la vittoria al Summer Festival, sembrava non farlo più.

Per quanto riguarda la gara dei ballerini sarà la coreografa esperte in danze latino americane Nancy ad esprimere il proprio giudizio.

Nella puntata di oggi ci saranno inoltre dei provvedimenti disciplinari e il comportamento dei ragazzi farà realmente arrabbiare la conduttrice.

