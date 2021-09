Amici 21: La storia di Alex e il testo dell’inedito “Sogni al cielo”

Amici Alex storia del nuovo allievo di canto della scuola di Maria De Filippi e testo di Sogni al cielo, inedito presentato nella prima puntata del programma.

AMICI ALEX STORIA

21 anni, nato a Como il 16 giugno del 2000, si è presentato nel programma ammettendo di avere un carattere restio, molto impulsivo e di non riuscire a piangere in pubblico. Odia le bugie, anche quelle bianche perché per lui dirgliene una è come prenderlo per ignorante.

Alessandro Rina, questo il suo vero nome, ha frequentato il Chesterton Community College di Cambridge diplomandosi nel 2019 alla BIMM di Londra. Ora vive a Milano.

Suona chitarra e pianoforte e non ama dare i titoli alle canzoni in quanto trova impossibile condensare il senso di un brano in una sola parola. Potete trovarlo su Instagram come imalexwyse.

Ad Amici 21 conquista Lorella Cuccarini con il brano Sogni al cielo con cui entra nella scuola.

SOGNI al cielo testo

E qualche volta e non ora

con gli occhi di quegli angeli

anche se non conosco il loro volto

ma la gente sì, certe gente dice di sì

ho una palma davanti a me

ma non sono al mare

sai perché

qualche volta mi piace di portarmi

dei pezzi via con me

via con me

Passano treni qui di fronte a me

ma non sono quelli che mi portano dove sei

dove sono io

dove voglio io

volano giorni qui davanti a me

ma non sono stanco di urlare

sogni al cielo

aspettando che ricadano