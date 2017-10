THE RRR MOB pubblica “Non ci vedi mai” in attesa dell’album “Nuovo Impero”

The RRR Mob, prima crew italo-africana, è pronta per il grande passo. Il 17 novembre esce l’album d’esordio, Nuovo Impero (Sony Music). Il primo singolo estratto è Non ci vedi mai.

Il brano contiene il featuring di Luchè, rapper di origini napoletane ma noto a livello nazionale.

Non ci vedi mai è già disponibile in digitale; e in anteprima su Vevo si può vedere il video.

I protagonisti sono i componenti della crew: Laioung, Isi Noice, Momoney, Hichy Bangz. Immersi nel paesaggio urbano, i rapper dichiarano in musica la loro identità. Parlano delle loro origini e della quotidianità senza agi. Descrivono la vita di strada e le dinamiche dei quartieri periferici.

The RRR Mob è la prima crew nata in Italia, composta interamente da ragazzi di seconda generazione, meticci o figli di immigrati.

Laioung – rapper, trapper, cantante e produttore – è nato a Bruxelles nel 1992 da madre sierraleonese e padre pugliese. Si è affermato con Giovane giovane, contenente i featuring di Izi e Tedua. Ad aprile, ha pubblicato per Sony Music il cd Ave Cesare – veni, vidi, vici, con 8 inediti, riscuotendo consensi di critica e di pubblico.

Isi Noice – rapper e trapper – è nato nel 1991 a Casablanca (Marocco). Arriva in Italia nel 2001 con la sua famiglia; e cresce in quartieri difficili di Torino.

Momoney – rapper, trapper, cantante e produttore – è del 1989. Nasce a Torino da padre senegalese, arrivato da poco in Italia, e da madre italiana.

Hichy Bangz – rapper e trapper – è nato nel 1994 a Beni Mellal (Marocco). Nel 2000, riesce ad entrare in Spagna con la zia, sfuggendo ai controlli doganali. A 11 anni arriva in Italia dove raggiunge il padre a Masserano (Biella). La sua vita è caratterizzata da problemi familiari e disavventure in comunità.

Grazie all’originalità e diversità dei quattro componenti, la crew The RRR Mob si sta affermando nel panorama musicale del trap. Questo stile, che è nato come sottogenere del rap nei primi anni 90 ad Atlanta, sta conquistando sempre più pubblico anche in Italia. Sulla scia dei successi solisti di Laioung, il gruppo ha iniziato a lavorare al proprio album d’esordio. Nuovo Impero sembra destinato a consacrare il trap nel nostro Paese.

Ecco il testo di Non ci vedi mai:

È vero, non ci vedi mai

Non ci vedi mai

Siamo sempre fuori

Parli della strada, non la vedi mai

La vera sofferenza

Non lo vedi mai

E non mi vedi mai

Non mi vedi mai

Non mi vedi mai

Noo

E non ci vedi mai

E non ci vedi mai

I veri criminali sono nella strada

Non li vedi mai

I veri criminali sono in Piazza Affari

E non li vedi mai

La ricompensa della sofferenza sarà l’esperienza

Parlano come se avessimo fatto la fame insieme

(E parlano, parlano)

Se sono in vita ringrazio mia madre e le sue preghiere

Leoni azzannano prede in presenza di tigri e iene

Per cui io in questo mondo, fa ciò che ti conviene

Fatti furbo, fatti ricco

Fratello non stare dietro alle persone

La maratona è già incominciata

Milionario per la mia pensione

Genitori poveri ti danno tutto ciò che hanno apprezzane il valore

La fame porta sofferenza certamente porta pure l’occasione

No, non ho pietà per i haters

Non ho pietà per le scuse

E se ne usassi sicuramente non mi coprirei di meduse

Ogni pezzo è un astronave, certificata dalla NASA

I fantasmi nella strada, leggenda metropolitana

Era tutto un sogno

Poi divenne tutto un sogno ad occhi aperti, gringo

Rincorro soldi sporchi in modo che mia madre

A casa abbia pieno il frigo

Vodka nel bicchiere

Io penso a come svoltare, cambiare ‘sta vita

Vorrei cancellare i miei peccati ma non sono segnati a matita

Cercavo una via d’uscita, era chiusa

Ho scavato sotto terra per risalire

Disperso come i miei kho a Lampedusa

Avevo solo una chance per ripartire

”Wanna be” mi odiano perché avrebbe voluto avere il mio trascorso

Ed ora m’odiano doppio, perché mi sono anche preso il loro posto

Yeah, ahh

Seh

Quattro pistole nel cofano mentre sfrecciamo dentro una Peugeot

Se vedo la morte le dico che la vita è bella e di provarne un po’

Pazzo di lei, la chiamo “Troia” e poi la bacio in bocca

Sei un maiale, non salvadanaio

Io il mio anello fa da lampadario

Dissero sei solo bravo

Seimila persone hanno detto il contrario

Tu ricorda ‘sta faccia

Son quello che ti cambia il volto in un parto cesareo

Quando arrivi vedi il nuovo me

Ma ragiono come il vecchio me

Fotti le vendite, so che hai paura di me

Ho i miei fratelli con me col Rolex sul braccio

L’altro sul davanzale di un palazzo

In periferia, sono come Mike Tyson

Non ho rispetto di niente

Non mi basta più essere un rapper

Voglio morire da icona

La mia ultima ora

Sul fondo di ‘sto Daytona

Guardami vivere

Guardami crescere

Guardami riaccendere un fuoco dalla cenere

Fino a influenzare i mercati

Tu Stella Artois, io McCartney

E so che mi assilli ma non posso mentirli

Ho la rabbia nei miei strilli e cocaina nei capelli

Je so pazz

È vero, non ci vedi mai

Non ci vedi mai

Siamo sempre fuori

Parli della strada, non la vedi mai

La vera sofferenza

Non lo vedi mai

E non mi vedi mai

Non mi vedi mai

Non mi vedi mai

Noo

[Ritornello: Laïoung]

E non ci vedi mai

E non ci vedi mai

I veri criminali sono nella strada

Non li vedi mai

I veri criminali sono in Piazza Affari

E non li vedi mai

La ricompensa della sofferenza sarà l’esperienza

In quartiere non si compra

E non scappare se senti gli spari

Sopra è un omicidio senza tomba

Quattro negri vengono dall’ombra

E per un mese stanno senza cibo

E c’è soltanto Dio che conta, lil bro

Non un film, non un libro

E tanti soldi non erano un desiderio

Non comprare il paradiso

Tu sai che cos’è la lealtà

E mio fratello che mi dava metà del suo piatto, Alhamdoulillah

In quartiere anche questa sera si digiuna

È la verità (real, real)

Tu non puoi togliermi nulla, io sono figlio della povertà

My lil brother

I miei negri ridono, ma no che non scherzano

Quanti problems (chico)

I miei negri ridono, ma no che non scherzano

Perdi i pesci pure stando sveglio

Da feriti si combatte meglio

Ci hanno sprigionati nella gabbia

Morti risucchiati dalle sabbia

Tanti invidia per le scarpe nuove

Nello spazio brucia un meteorite

Merci caricate dentro quel Range Rover

Siamo armati sopra i T-Max

Muove bene il ventre

Mezza nuda, quanto dura questa tavi

Insieme a drari

Ieri dimmi, tu dove eri

Da zero a cento

In meno che tu te l’aspetti

Apro fuoco, vedo rosso

Insieme a drari

Sopra i T-Max

Siamo fieri d’annunciarvi

Siamo la Tripla R sopra i T-Max

Insieme a drari

È vero, non ci vedi mai

Non ci vedi mai

Siamo sempre fuori

Parli della strada, non la vedi mai

La vera sofferenza

Non la vedi mai

E non mi vedi mai

Non mi vedi mai

Non mi vedi mai

Noo

E non ci vedi mai

E non ci vedi mai

I veri criminali sono nella strada

Non li vedi mai

I veri criminali sono in Piazza Affari

E non li vedi mai

(La ricompensa della sofferenza sarà l’esperienza)

Articolo di Fabio Gattone per All Music Italia